SANTO DOMINGO.- La defensora de los derechos de las mujeres, Sergia Galv?n, consider? como inoportuna el llamado a sesionar de la C?mara de Diputados para ma?ana martes a los fines de conocer el C?digo Penal.

“Este es un proceso que ha estado cargado de muchas confusiones empezando por la misma presidencia de la c?mara que dijo que eso se cerraba ah? para luego volver a abrir la discusi?n donde ya se supon?a que esa pieza hab?a ca?do”, expres? Galv?n.

Sostuvo que todav?a hay posiciones que no tienen claridad sobre el mismo procedimiento utilizado por los diputados por lo que consider? un eventual sometimiento a votaci?n del C?digo Penal como un problema.

La activista reconoci? que la propuesta de C?digo Penal tiene elementos que son muy buenos pero que igualmente contiene retrocesos.

“La misma situaci?n de las tres causales, el que esta pieza nuevamente se apruebe con 135 a?os de retraso, es una barbaridad y est?n dejando la puerta abierta para que el c?digo siga en debate”, dijo.

Asever? que los legisladores est?n llamando a resolver un problema cosa que no hacen por lo que de aprobarse el C?digo Penal con las condiciones actuales acudir?n no solo al Tribunal Constitucional sino a los organismos internacionales con los cuales el pa?s ha suscrito acuerdos y que se dedican a la preservaci?n de derechos.

“Si toman esta decisi?n van a poner a Rep?blica Dominicana en la mira de los ?rganos de protecci?n de los derechos humanos. De esa comunidad internacional de la que el pa?s en su Constituci?n decidi? formar parte”, adelant? Galvan.

Explic? que en lo referente al aborto, de aprobarse dicha legislaci?n penalizando la pr?ctica en sus causales se incrementar?a la mortalidad materna, que actualmente el 13% de las muertes maternas est?n vinculadas a abortos clandestinos que anualmente computan unos 25,000.

“El otro asunto es todo lo que tiene que ver con la comunidad LGBT. El hecho de no reconocer el derecho a la no discriminaci?n por orientaci?n sexual es una violaci?n incluso a otras leyes donde se reconoce la no discriminaci?n por orientaci?n sexual como lo es el caso de La ley de la Juventud la Ley del VIH, no solamente es que no vamos a avanzar sino que vamos a retrotraer a nuestro propio marco jur?dico”.