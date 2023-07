Saltar obst?culos y las cr?ticas ha sido una de las especialidades de Marysabel Senyu durante su transitar por el atletismo dominicano.

Senyu defiende a carta cabal su dominicanidad y toma como impulso las cr?ticas para poner en lo m?s alto la bandera nacional en competiciones internacionales.

<<Las cr?ticas no me afectan, no soy la ?nica que han criticado por el color de piel, yo vengo desde los Juegos Panamericanos Junior de Cali 2021 con esas cosas (cr?ticas) y no me han afectado en nada, todo lo contrario, me dan m?s fuerzas, por eso fui a El Salvador y vine con el oro", dijo la espigada atleta que mide 6.4, durante una visita a esta redacci?n.

La hija de madre dominicana (Hermita Senyu Fern?ndez) y padre haitiano (Coneis Louis) explic? que, “Mi apellido es de parte de madre, no es un apellido comprado, ni regalado como muchos comentan, gracias a Dios toda mi familia poseen ese apellido con orgullo”.

Medalla con sacrificio

La nativa de La Romana logr? subir a c?spide del podio en los Juegos Centroamericanos y del Caribe, San Salvador 2023 para conseguir, lo que a su consideraci?n ha sido uno de los mayores logros en su carrera.

“Era uno de mis objetivos convertirse en medallista centroamericana, esto es uno de mis mayores triunfos debido al sacrificio que tuve que realizar, faltaron algunas cosas en mi proceso de preparaci?n, tengo molestias en el tend?n de aquiles de ambos pies, incluso salt? vendada”, expres? Marysabel, quien se convirti? en la primera saltadora dominicana en ganar el evento desde que Juana Arrendel se alz? con los m?ximos honores en la edici?n de 2002, precisamente en San Salvador.

Senyu, quien fue ranqueada n?mero uno en esa modalidad de los juegos, complet? un salto de 1.86 metros, pese a tener un poco de debilidad en su proceso de preparaci?n.

La estudiante de educaci?n f?sica en la Universidad Aut?noma de Santo Domingo (UASD), explic? que es necesario aumentar sus bases de entrenamientos para seguir d?ndole triunfos al pa?s.

“Ahora mismo no hay persona a mi nivel en el salto de altura en el pa?s, son ni?as que se est?n preparando y esa parte es un poco complicada para m? porque no tengo con quien competir. Por eso pido apoyo para realizar m?s campamento fuera del pa?s, mi evento es t?cnico y debo mantenerme compitiendo y casi no lo hago, creo que si entreno como se debe puedo mejorar mucho m?s”, acot? la atleta que est? bajo el mando de la entrenadora Natalia Korotoeva.

Meta deportivaYa con un puesto en los venideros Juegos Panamericanos en Santiago de Chile, Seny?, quiere aumentar su trabajo para materializar su meta, saltar dos metros.

“Yo espero que mi preparaci?n para los Juegos Panamericanos de Chile sea mucho mejor que la de ahora, hubo cosas que hicieron falta y espero que para esa ocasi?n sea diferente. Pido a las autoridades deportivas, incluso la de mi pueblo, que me apoyen un poco m?s para poder cumplir una meta, saltar dos metros”, apunt? la atleta que se inici? en el atletismo a los 13 a?os de edad.

La n?mero siete de diez hermanos, tambi?n tiene entre sus objetivos emular a Arrendel, la figura quisqueyana m?s destacada en la historia de esta especialidad.

AgradecidaMarysabel agradeci? y dedic? su medalla a su familia, al Programa Creando Sue?os Ol?mpicos (Creso) y a la Federaci?n Dominicana de Atletismo.