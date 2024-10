Sentencian a hombre de Indiana por maltrato infantil tras ataque de ratas contra su hijo

The Associated Press dejó un mensaje telefónico y envió un correo electrónico el jueves al abogado defensor de Schonabaum para solicitar sus comentarios.

La fiscal Diana Moers dijo anteriormente que su fiscalía no se contendría al buscar la “máxima sentencia posible”.

El juez del Tribunal Superior del condado Vanderburgh, Robert Pigman, no encontró atenuantes para reducir la sentencia, reportó el diario Evansville Courier & Press.

