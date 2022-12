Representando a la Rep?blica Dominicana en la organizaci?n internacional Periodistas Iberoamericanos de Cine (PIC), Carlos Francisco Elias fue seleccionado como jurado de la novena edici?n del festival mundial de cine de Veracruz cuyo director es Fabricio Prada. Por el momento Virtual, el festivalse fortalece con su novena edici?n..

Organizado por la Fundaci?n 500 A?os de Vera Cruz y Prada Films, el Festival Mundial de Cine de Veracruz FMCINEV se ha realizado en Veracruz desde el a?o 2012 y ha sido dedicado a pel?culas de todo el mundo realizadas de forma muy independiente sin presupuestos grandes ni apoyos fuertes.

Dedicado a pel?culas m?s que independientes hechas con muy escaso presupuesto o sin ninguno y sin apoyos fuertes, cine hecho en condiciones extremas de producci?n.

Su fundador, Fabrizio Prada, se hab?a dado cuenta de que el cine sin presupuesto ya se estaba haciendo a nivel mundial en pa?ses de primer y tercer mundo y pens? que se trataba ya de un movimiento y que los realizadores que hab?an emprendido esta manera de hacer pel?culas deb?an unirse bajo un mismo manifiesto.

ALGUNOS DE LOS LARGOMETRAJES QUE PARTICIPAN EN COMPETICI?N DEL FESTIVAL MUNDIAL DE VERACRUZ

. Pessoas

Director : Arturo Due?as Herrero

. Father Pablo

director : Jose LLuis Isoard Arrubarrena

. From the Springs of the HeartDirector Rene Vargas Madrigal-. Westermarck Effect

Direccion : Saara Lamberg

Husek :

Direcci?n Daniela Seggiaro

. THE COURT JESTERdirecci?n :Melvin Frank .

Representante de la Rep?blica Dominicana en IPC ( Periodistas Iberoamericanos de Cine ),Carlos Francisco Elias desde 1999 ha sido fundador de la Muestra Internacional de Cine de Santo Domingo junto a Arturo Rodriguez Fernandez (+)- Fue tambi?n corresponsal en los festivales de cine Cannes, Francia y San Sebasti?n, Espa?a. – 70 y 80 -Adem?s, ha sido jurado de varios festivales de cine, entre otros Festival de Cartagena, Colombia.Noir Toute Couleur. Guadalupe, posesi?n de Francia en el Caribe Festival de cine de San Juan, Puerto Rico. Festival de Sevilla, Espa?a.. Y el desaparecido Festival de Roma.En la actualidad mantiene activa su columna <> en el suplemento Areito del Peridico Hoy…