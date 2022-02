Sebasti?n Yatra comienza el a?o con tercer disco ‘Dharma’

The content originally appeared on: El Dia

El artista Sebasti?n Yatra comenz? el a?o estrenando su tercer album, titulado ‘Dharma’, un proyecto que se ha colado en los primeros puestos de las listas de reproducci?n y ventas digitales a nivel global.

“Es un reflejo de mi realidad de las personas con quienes lo escrib?, todos pusimos un pedazo de nuestra historia”, confens? Yatra durante un encuentro con la prensa en el que estuvo presente EL D?A en la ciudad de Miami.

“Dej? de buscar un resultado, simplemente sent? las emociones y me met? en las historias y eso me fue llevando a contarlo de la forma m?s honesta. Es un ?lbum sin g?nero. Con cada canci?n nos vamos a encontrar con algo distinto”, asegura

Defiende g?neros

El cantante y compositor colombiano defiende diferentes g?neros musicales a trav?s de las 17 canciones que conforman el ?lbum.

Sebasti?n Yatra nos lleva a trav?s de un viaje musical que suena a rock, cumbia, reggaet?n y balada con toda la esencia de Yatra.

De las canciones

“Tacones rojos”, “Chica ideal” o “Pareja del a?o” son algunos de los temas con los que el artista logra su prop?sito de generar “m?sica que te hace sentir bien”.

El ‘Dharma’ es la aceptaci?n de la realidad, y es el otro lado de la moneda del karma. Son los aprendizajes, y las lecciones por las que pasamos.

“Una vez aprendemos, superamos y aceptamos la vida por lo que es y no estamos llenos de expectactivas, aprendemos a vivir en el presente y aprendemos a estar en un estado de conciencia”, dice.

Las colaboraciones tambi?n hacen parte de este proyecto al que se suman artistas como Rosario Flores, Jorge Celed?n, Lenny Tav?rez o Mariah Angeliq.

Adem?s de celebrar la salida de ‘Dharma’, Sebasti?n Yatra est? disfrutando del ?xito de “Dos Oruguitas”, el tema que grab? para la pel?cula “Encanto” producida por Walt Disney Animation Studios. Y el 23 de febrero inicia su gira “Dharma World Tour” en la Ciudad de M?xico.

Yatra es un cantante y compositor colombiano de balada, pop latino y reguet?n. Se caracteriza por sus letras rom?nticas, fusionando el lirismo tradicional con las influencias del reguet?n moderno.

Featuring

— Sus inicios

A principios de 2017 lanz? el sencillo “Ya no hay nadie que nos pare”, donde particip? con a la cantante Martina Stoessel,? quien lo invit? a ser parte de su gira de conciertos Got Me Started Tour.

*Por Frenchesca Guim