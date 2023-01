Se satura r?pidamente sistema para solicitar asilo en EEUU

The content originally appeared on: El Dia

TIJUANA.- Horas antes del amanecer, los migrantes en uno de los refugios m?s grandes de M?xico despiertan y se conectan en l?nea, con la esperanza de asegurar una cita para tratar de solicitar asilo en Estados Unidos.

El ritual diario se asemeja a una carrera por entradas para un concierto importante cuando comienza la venta en l?nea, con unas 100 personas que deslizan los pulgares sobre las pantallas de sus tel?fonos.

Hay citas nuevas disponibles cada d?a a las 6 a. m., pero los migrantes se ven obstaculizados por los mensajes de error de la aplicaci?n m?vil CBPOne del gobierno de Estados Unidos, que ha estado sobrecargada desde que la administraci?n Biden la lanz? el 12 de enero.

Muchos no pueden iniciar sesi?n. Otros pueden ingresar su informaci?n y seleccionar una fecha, s?lo para que la pantalla se congele en la confirmaci?n final. Algunos reciben un mensaje que dice que deben estar cerca de un cruce con Estados Unidos, a pesar de que ya est?n en la ciudad fronteriza m?s grande de M?xico.

En el albergue Embajadores de Jes?s, en Tijuana, solo dos de m?s de 1.000 migrantes obtuvieron citas en las primeras dos semanas, afirma Gustavo Banda, el director.

“Vamos a seguir intentando, pero, para nosotros, es un fracaso”, manifiesta Erlin Rodr?guez, de Honduras, tras otro intento infructuoso para conseguir una cita para ?l, su esposa y sus dos hijos un domingo antes del amanecer. “No hay esperanza”.

La mexicana Mareni Montiel qued? encantada tras seleccionar una fecha y hora para sus dos hijos, pero y luego no recibi? c?digo de confirmaci?n. “De all?, vuelve atr?s a cero”, agrega Montiel, de 32 a?os, quien ha esperado durante cuatro meses en el refugio, donde el sonido de los gallos llena el aire fresco de la ma?ana al final de un camino de terracer?a.

CBPOne vino a reemplazar un mosaico opaco de exenciones a una orden de salud p?blica conocida como T?tulo 42, bajo la cual el gobierno de Estados Unidos ha negado los derechos de los migrantes a solicitar asilo desde marzo de 2020. Las personas que han llegado de otros pa?ses aguardan en M?xico a la espera de una exenci?n o un cambio de pol?tica, a menos que intenten cruzar ilegalmente a Estados Unidos.

Si la app tiene ?xito, los solicitantes de asilo podr?an utilizar CBPOne –incluso si se levanta el T?tulo 42– como una alternativa segura y ordenada a la entrada ilegal, que alcanz? el nivel m?s alto jam?s registrado en Estados Unidos en diciembre. Tambi?n podr?a desalentar los grandes campamentos en el lado mexicano de la frontera, donde los migrantes se aferran a esperanzas irreales.

Pero ha surgido una serie de quejas:

— Las solicitudes est?n disponibles s?lo en ingl?s y espa?ol, idiomas que muchos de los migrantes no hablan. Guerline Jozef, directora ejecutiva de la organizaci?n sin fines de lucro Haitian Bridge Alliance (Alianza Puente Haitiano), afirma que las autoridades no tuvieron “en cuenta el hecho m?s b?sico: el idioma nacional de Hait? es el criollo haitiano”. La Oficina de Aduanas y Protecci?n Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus iniciales en ingl?s) dice que planea lanzar una versi?n criolla en febrero. No ha anunciado otros idiomas.

— Algunos migrantes, particularmente los de piel m?s oscura, dicen que la aplicaci?n rechaza las fotos requeridas, lo que bloquea o retrasa las aplicaciones. La CBP admite que est? al tanto de algunos problemas t?cnicos, especialmente cuando hay nuevas citas disponibles, pero que tambi?n puede deberse a los tel?fonos de los usuarios. Dice que se requiere una foto en vivo para cada inicio de sesi?n como medida de seguridad.

El problema ha afectado m?s a los haitianos, se?ala Felicia Rangel-Samponaro, directora de la organizaci?n The Sidewalk School (La Escuela de la Acera), que ayuda a los inmigrantes en Reynosa y Matamoros, del otro lado del Valle del R?o Grande, en Texas. Anteriormente, alrededor del 80% de los migrantes admitidos para pedir asilo en el ?rea eran haitianos, afirma Rangel-Samponaro. El viernes cont? a 10 personas de raza negra entre los 270 que fueron admitidos en Matamoros.

“Trajimos luces de construcci?n para iluminarles la cara“, afirma. “Pero esas im?genes tampoco pudieron pasar… No pueden pasar de la parte de procesamiento de la foto”.

— El requisito de que los migrantes presenten su solicitud en el norte y centro de M?xico no siempre funciona. La CBP subraya que la app no funcionar? correctamente si la funci?n de ubicaci?n est? desactivada. Tambi?n intenta determinar si las se?ales rebotan en torres telef?nicas de Estados Unidos.

Pero la aplicaci?n no s?lo no reconoce que algunas personas est?n en la frontera, sino que los solicitantes fuera de la regi?n han podido eludir el requisito de la ubicaci?n con el uso de redes privadas virtuales. La agencia dijo que encontr? una soluci?n para eso y que actualiz? el sistema.

— Algunos defensores est?n decepcionados de que no haya una consideraci?n especial expl?cita para los solicitantes LGBTQ. Se pregunta a los migrantes si tienen una enfermedad f?sica o mental, discapacidad, embarazo, carecen de vivienda, enfrentan una amenaza de da?o o tienen menos de 21 a?os o m?s de 70.

Aun as?, los migrantes LGBTQ no son descalificados. En Casa de Luz, un refugio de Tijuana para unos 50 migrantes LGBTQ, cuatro obtuvieron citas r?pidamente. Una mujer transg?nero de El Salvador dijo que no marc? ninguna casilla cuando se le pregunt? sobre vulnerabilidades espec?ficas.

Estados Unidos comenz? a bloquear a los solicitantes de asilo bajo la presidencia de Donald Trump con el argumento de prevenir la propagaci?n del COVID-19, aunque el T?tulo 42 no se aplica de manera uniforme y muchos considerados vulnerables est?n exentos.

Desde el primer a?o en el cargo del presidente Joe Biden hasta la semana pasada, la CBP organiz? exenciones a trav?s de defensores, iglesias, abogados y refugios para migrantes, sin identificarlos p?blicamente ni decir cu?ntos espacios estuvieron disponibles. El arreglo provoc? acusaciones de favoritismo y corrupci?n. En diciembre, la CBP cort? lazos con un grupo que le cobraba a los migrantes rusos.

Para que CBPOne funcione, suficientes personas deben obtener citas para desalentar el cruce ilegal de la frontera, opina Leon Fresco, abogado de inmigraci?n y exasesor del dem?crata Chuck Schumer, l?der de la mayor?a en el Senado.

“Si estas citas comienzan a alargarse a dos, tres o cuatro meses, ser? mucho m?s dif?cil mantenerlo funcionando”, agrega. “Si la gente no logra pasar, no usar? el programa”.

La CBP, que agenda citas con hasta dos semanas de anticipaci?n, se niega a decir cu?ntas personas logran ingresar. Sin embargo, Enrique Lucero, director de asuntos migratorios de la ciudad de Tijuana, dijo que las autoridades estadounidenses aceptan a 200 por d?a en San Diego, el cruce fronterizo m?s grande. Eso es casi lo mismo que el sistema anterior, pero muy por debajo de la cantidad de ucranianos procesados despu?s de la invasi?n rusa el a?o pasado.

Josu? Miranda, de 30 a?os, lleva cinco meses en Embajadores de Jes?s y prefiere el sistema anterior de trabajar a trav?s de grupos de defensa. El refugio compil? una lista de espera interna que se movi? con lentitud, pero le permiti? saber d?nde estaba parado. Banda, el director del refugio, afirma que 100 eran seleccionados cada semana. Miranda empac? sus maletas para ?l, su esposa y sus tres hijos, con la creencia de que su turno era inminente hasta que fue lanzado el nuevo portal en l?nea. Ahora, el migrante salvadore?o no tiene idea de cu?ndo llegar? su oportunidad, si es que llega. Aun as?, planea seguir intent?ndolo a trav?s de CBPOne.

“El problema es el sistema: est? saturado y es un caos”, explica tras otra ma?ana de intentos fallidos.