Se produce accidente de tránsito en lugar de memorial a víctimas del Jet Set

Ariana Grande protagonizará 'Meet My Parents 4' junto a Ben Stiller y Robert de Niro

25 May 2025

26 May 2025

En horas de las 9:30 am, agentes de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett) dieron asistencia remolcando el vehículo, mientras la conductora ya no se encontraba en el lugar del hecho.

Rafael Aquino, seguridad de un local comercial localizado frente a la zona donde sucedió el accidente, a pesar de no describir el momento exacto de la eventualidad, expresó algunas de las escenas que no borra de su memoria.

This content originally appeared on Listín Diario