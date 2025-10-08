Jorge Polanco pega 2 jonrones, Julio Rodríguez remolca la del gane y Seattle empata serie a Detroit Para proteger a los flamencos, limpian las playas de utensilios de pesca en Las Salinas de Baní Raleigh, Suárez, Crawford pegan jonrón y los Marineros superan a Tigres 8-4 Yeni Berenice pide la población se mantenga vigilante para tener una cultura de cero impunidad Aduanas detalla las ventajas de la Ley 168-21 a consultores impositivos Bameso, con seis anotadores en cifras dobles, aplasta a El Millón en el TBS Distrito
Se esperan aguaceros este miércoles para algunas provincias de RD

08 October 2025
El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) pronosticó que durante el transcurso de la mañana de este miércoles no se prevén precipitaciones de acumulados significativos sobre gran parte del país, predominando un cielo mayormente soleado, excepto en algunos poblados del litoral Atlántico donde podrían ocurrir ocasionales chubascos de corta duración.

A pesar de esto, indicó que en horas de la tarde debido a los efectos locales asociados al ciclo diurno, así como, la incidencia de una vaguada combinada con la aproximación de una onda tropical, se generarán incrementos nubosos acompañados de aguaceros localmente moderados, siendo fuertes en ocasiones, tormentas eléctricas y ráfagas de viento sobre diferentes localidades de La Altagracia, El Seibo, Hato Mayor, Monte Plata, Samaná, María Trinidad Sánchez, Duarte, Sánchez Ramírez, Puerto Plata, San José de Ocoa, Monseñor Nouel, La Vega, Santiago, Santiago Rodríguez, Monte Cristi, Dajabón, Elías Piña, Valverde, Espaillat y otros poblados cercanos.

De igual forma, Indomet informó que siguen monitoreando la tormenta tropical Jerry localizada a unos 1435 km al este/sureste del noreste de Las Antillas Menores, con vientos máximos sostenidos de 85 kph.

Esta tormenta se desplaza hacia el oeste/noroeste a 37 kph.

“Por su posición geográfica, seguimos atentos a la evolución y desarrollo de este sistema meteorológico”, informó la entidad.

También indicaron que siguen vigilando una zona de baja presión que afecta actualmente a la península de Yucatán, prevista a emerger sobre la Bahía de Campeche en las próximas 24 horas.

Este sistema está produciendo una zona de aguaceros y tormentas eléctricas desorganizadas y posee un 10 % de probabilidad de desarrollo ciclónico durante los próximos dos y siete días. “Este sistema no presenta peligro para el país”.

