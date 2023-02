?Se debe considerar infidelidad el coqueteo por redes sociales?

The content originally appeared on: El Dia

SANTO DOMINGO .-Hasta finales del siglo XX era f?cil identificar una infidelidad; la mancha de l?piz labial en el cuello de la camisa o una carta con mensajes inapropiados en el bolsillo del pantal?n eran las evidencias necesarias.

Sin embargo, en la era digital resulta cada vez m?s dif?cil detectarla, ya que los medios de comunicaci?n tecnol?gicos se convierten en un terreno f?rtil para las infidelidades por la facilidad de ocultar cualquier rastro.

Nueva modalidadEn sociedades occidentales algunos todav?a creen, que adulterio es tener un encuentro sexual f?sico con alguien que est? fuera de la relaci?n.

Algo que contradice Neolfis de Le?n Jim?nez, m?ster en Sexolog?a Cl?nica con estudios en Barcelona y Madrid, quien define una infidelidad virtual como el contacto oculto, pero muy ?ntimo de tipo sexual o emocional que hay entre uno de los c?nyuges (que hizo un voto de exclusividad) y un tercero, a trav?s de plataformas virtuales.

A su juicio este tipo de infidelidad afecta al c?nyuge enga?ado de la misma forma que la tradicional, porque experimenta p?rdida de confianza, culpabilidad y desvalorizaci?n. Asimismo, Juan Zapata, pastor asociado de la Asamblea de Dios Trinidad Divina, dice que la virtualidad no le quita lo desleal porque el infiel descuida su relaci?n matrimonial por mantener contacto tecnol?gico con otro pasando por alto el da?o emocional que ocasiona.

S?, se crea v?nculo”Cuando ten?a relaciones ?ntimas con mi esposo sent?a que le era infiel a mi amante, aunque todav?a no me hab?a acostado con ?l. Con esa persona sent?a cosas que con mi esposo no experimentaba y a veces incluso estando al lado de mi pareja, hablaba con ?l por WhatsApp”, confiesa Chantal (nombre ficticio) de 30 a?os, quien asegura que su relaci?n virtual fue m?s s?lida que la de su matrimonio.

Su caso parece irreal, pero es com?n en la generaci?n millennials pues de acuerdo con estudios de la revista cient?fica The Journal of Sex Investigation (El diario de investigaci?n sexual), estas mujeres son m?s propensas a participar en infidelidades virtuales preferiblemente mediante plataformas que protejan su anonimato.

No obstante, a?n as?, se crea el v?nculo con la otra persona.

De hecho, la relaci?n cambia de virtual a f?sica cuando la conexi?n ya es emocional y el deseo sexual es tan fuerte que motiva a los amantes virtuales a encontrarse “cara a cara”. Ahora bien, ?por qu? ante la sociedad la infidelidad femenina de cualquier tipo todav?a es peor vista que la masculina ?

“Titi me pregunt?”El velo de la tierna inocencia de los ni?os se rasga una vez que adultos que ignoran cu?nto pueden afectar a su desarrollo emocional ciertas cuestionantes, les preguntan, ?cu?ntas novias t? tienes?

Esta interrogante sutilmente les induce a la infidelidad, algo impensable en el caso de las ni?as, quienes est?n concebidas por una sociedad desigual y discriminatoria, a asumir una actitud permanente de fidelidad y pureza, seg?n expone el soci?logo Celedonio Jim?nez.

?Los hombres pueden?El 60 % de hombres entrevistados por EL D?A con edades entre 40 a 60 a?os, no perdonar?an una infidelidad virtual por considerarla una traici?n.

“No perdonar?a esa clase de cosas aunque la distancia los separe, porque si estamos, entonces estamos, si no, pues no”, sostiene Roberto L?pez, de 49 a?os.

En tanto que mujeres, el 65 % de las consultadas de 40 en adelante lo consideran como una falta al compromiso de exclusividad, pero sopesar?an un perd?n. Mientras que las de 20-35 dicen no tolerar?an la acci?n porque la confianza fue traicionada.

El soci?logo Celedionio Jim?nez expone que el resultado que arroj? la encuesta se debe a que las j?venes habitualmente no est?n casadas y no tienen que confrontar circunstancias y necesidades vinculadas al bienestar de sus hijos. En cambio la terapeuta de pareja Neolfis de Le?n dice que la opini?n de las de mayor edad responde a un pensamiento culturalmente aceptado: “todos los hombres son infieles, por eso debes aguantar el cuerno”.

?A qui?n afecta m?s?De Le?n explica que los hombres machistas sufren m?s una infidelidad por considerarla una afrenta, no importa la modalidad, y esto puede culminar en un femenicidio.

En el a?o 2021 las muertes violentas de mujeres aumentaron en un 7.46 %; justo cuando, seg?n la psic?loga, las infidelidades virtuales aumentaron por el confinamiento. El 50.7 % de ellas fueron perpetradas por hombres que ten?an o tuvieron alguna relaci?n amorosa con la v?ctima, seg?n datos de la Oficina Nacional de Estad?sticas.

El divorcioUn proyecto de ley del senador Carlos G?mez busca derogar dos art?culos de la Ley 1306 sobre el divorcio, que establecen particularidades como el tiempo en que una mujer divorciada puede volver a casarse y el plazo en el que se admite un divorcio.

Adem?s de la modificaci?n de estos art?culos, la abogada Esther Jim?nez sugiere que la normativa tambi?n incluya la infidelidad virtual como elemento de prueba y/o nueva modalidad de adulterio, debido a que en el momento en que esta ley se puso en ejecuci?n (es del a?o 1937), no exist?an los avances tecnol?gicos en materia de comunicaci?n que ahora existen, los cuales brindan herramientas que posibilitan la proliferaci?n de las infidelidades por medios modernos.

Capacidad de aguante

— Miedo a la soledadEl soci?logo Celedonio Jim?nez explica que a las mujeres que sobrepasan los 40 a?os de edad “no les es tan f?cil reemplazar a sus maridos, de ah? su capacidad de aguante respecto a la infidelidad del esposo”.