Sari Bashi: «Hay un principio muy simple: no matar a los niños, no tomarlos como rehenes, no arrojarles bombas»

Pie de foto,

Pie de foto,Sari Bashi es directora de programas de la organización de derechos humanos Human Rights Watch y vive en la ciudad de Ramala, en Cisjordania.

Pero no está claro por qué el ejército israelí dice que permitirá el transporte de agua embotellada en camiones en lugar de simplemente volver a abrir el grifo del agua. Y no está claro por qué dicen que permitirán que entre combustible en camiones en lugar de simplemente volver a abrir el interruptor de electricidad.

Otra preocupación es que el gobierno israelí ha dicho que permitirá la ayuda al sur de Gaza. Pero ¿qué pasa con la gente del norte de Gaza?, ¿qué pasa con los civiles que no pueden o no quieren evacuar el norte de Gaza?

Cuando se emite una advertencia a un millón de personas en el norte de Gaza para que se vayan, pero no hay un lugar seguro al que ir ni una forma segura de llegar allí, esa no es una advertencia eficaz.

Las personas mayores, las personas con discapacidad, los pacientes hospitalizados que no pueden salir o aquellos que deciden no salir aún conservan sus protecciones civiles.

«El ejército israelí emitió una orden de evacuación …pero siguen bombardeando tanto el norte como el sur de Gaza».

Me preocupa lo que sucede, porque el ejército israelí está hablando de permitir que la ayuda llegue al sur de Gaza, pero no al norte, y la gente que permanece en el norte de Gaza todavía necesita ayuda y protección.

«Transferir a la población civil de Israel al territorio ocupado y crear asentamientos es un crimen de guerra».

El hecho de que alguien más haya cometido crímenes atroces no significa que uno pueda cometer crímenes de guerra atroces. Hamas cometió crímenes de guerra contra civiles israelíes. Pero eso no le da a Israel la justificación para cometer crímenes de guerra contra civiles palestinos.

Hay un principio muy simple: no matar a los niños, no entrar en sus casas, no quemarlas y dispararles. No tomarlos como rehenes, no arrojarles bombas. Y no quitarles el agua y la comida.