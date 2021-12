Santo Domingo Este: 2021 fue un a?o de siembra

The content originally appeared on: El Dia

Por: Jhonatan Liriano

Para Santo Domingo Este el 2021 fue un a?o de grandes avances, de instalaci?n de los rieles que permitir?n mover a la ciudad hacia mayores niveles de desarrollo.

En el 2021 la gesti?n del alcalde Manuel Jim?nez consigui? dotar al Ayuntamiento de las capacidades operativas y administrativas indispensables para dar los servicios que la ciudadan?a exige y merece. Y adem?s rompi? gran parte de los amarres contractuales y pol?ticos que por muchos a?os hicieron del cabildo m?s un centro de negocios personales y grupales que un gobierno local.

El personal y la administraci?n

Este fue el a?o en que se mejor? el salario de todos los obreros y trabajadores operativos, con aumentos que alcanzaron hasta 150%. En esta gesti?n, el Ayuntamiento de Santo Domingo Este, en una excepci?n nacional, aplica la ley y no permite un salario m?nimo por debajo de los RD$10,000.

En lo administrativo, en el 2021 el alcalde aplic? la pol?tica o receta financiera m?s eficiente en el sector p?blico y privado: cuando el dinero no se lo roban rinde m?s. Y consigui? marcar un hist?rico de ingresos o arbitrios.

Antes, el cabildo entregaba a una empresa privada las recaudaciones, con reportes de unos RD$12 millones de ingresos mensuales. Al cierre de este a?o los ingresos ser?n cercanos a los RD$33 millones mensuales, y se generar? un super?vit hist?rico. Son montos insuficientes para el tama?o de la ciudad, pero frente a los n?meros de los “buenos gerentes” del pasado significan un cambio del cielo a la tierra.

Las herramientas

En julio del 2020 el Ayuntamiento pr?cticamente no ten?a camiones en condiciones de dar el servicio de limpieza, mantenimiento o construcci?n de filtrantes para atender al municipio m?s grande y de mayor crecimiento del pa?s. Tampoco ten?a veh?culos para mover al personal de defensa del Espacio P?blico, Aseo Urbano, Medio Ambiente, Plazas y Parques, juntas de vecinos… Para dar el servicio de bacheo o tapar hoyos de las calles la ?nica m?quina estaba da?ada, y todas las escuelas laborales estaban en completo abandono, inutilizadas y sin condiciones para su funcionamiento. Y as? pasaba con la mayor?a de equipos y herramientas.

En el a?o que termina la ciudad recuper? gran parte de los equipos de trabajo que estaban abandonados y fuera de servicio, pas? de tener 8 camionetas a manejar una flotilla de casi 40, 20 motocicletas el?ctricas para dar servicio en todas las zonas del municipio, cuenta con tres camiones perforadores para filtrantes, dos m?quinas de bacheo, y tiene todas sus instalaciones en funcionamiento o listas para reapertura (como los cinco centros de inform?tica que abrir?n en algunas semanas).

Pero, sin duda, las herramientas m?s importantes que fueron adquiridas este a?o por la ciudad son la flotilla de 35 camiones nuevos de f?brica para dar el servicio de recogida de basura en zonas clave. M?s de RD$122 millones (propios, sin pr?stamos) invertidos en dotar al Ayuntamiento de la capacidad de trabajo que le hab?a sido despojada por las gestiones anteriores a trav?s de contratos onerosos y altamente ineficientes.

Los 25 camiones compactadores y los 10 volteos andan por ah?, trabajando de d?a y noche, y representan la compra de camiones nuevos m?s grande que haya hecho un ayuntamiento en la historia nacional. En el 2022 tendremos otra flotilla, nueva y sin necesidad de endeudar al cabildo ni favorecer el inter?s de uno u otro grupo pol?tico. Ahora, en Santo Domingo Este, el bienestar de la gente est? en el centro de cada pol?tica p?blica, tal y como lo repite a diario el alcalde Manuel Jim?nez.

Grandes obras y remozamientos

El 2021 fue un a?o de continuidad de la crisis econ?mica generada por la pandemia. Y adem?s en este a?o el cabildo debi? asumir extraordinario gasto que representa hacer el pago total del servicio de basura (el gobierno anterior pagaba parte de la factura y en Santo Domingo Este la inmensa mayor?a de la poblaci?n no paga el servicio).

Sin embargo, en la ciudad se sentaron las bases de las que ser?n grandes inversiones de infraestructura. Por gesti?n del alcalde, en la avenida Espa?a el Gobierno del presidente Luis Abinader anunci? la inversi?n de RD$550 millones, en un proyecto de relanzamiento de este importante espacio tur?stico y recreativo.

Los terrenos de lo que ser? el nuevo mercado municipal ya est?n ubicados, y en pocas semanas se dar? el primer picazo.

El Bar de Chencha estar? listo en menos de tres meses; la construcci?n de la nueva verja perimetral del cementerio Cristo Salvador ser? iniciada este martes 28 de diciembre; todas las estaciones de bomberos del municipio estar?n remozadas antes de acabar el a?o; y en el mismo tiempo habr?n sido remozados m?s de 30 parques y plazas de la ciudad; y la lista de canchas remozadas sigue creciendo antes de acabar este a?o.

A esto se suma el inicio de los trabajos para ampliar la avenida coronel Rafael Fern?ndez Dom?nguez, la H?pica y la extensi?n de la Ecol?gica.

El alcalde se ha reunido con pr?cticamente todo el liderazgo comunitario del municipio. Los ha visitado a todos en sus territorios y ha anunciado importantes avances en las inversiones del presupuesto participativo, afectadas por hist?ricos incumplimientos y el impacto de la pandemia. En 2022, tal y como se acord? con las comunidades, en lo referente al presupuesto participativo las mejoras tambi?n ser?n sustanciales.

La cultura

Ha sido dif?cil y en ocasiones imposible promover desde la funci?n p?blica actividades culturales propias de nuestras comunidades, pues la pandemia dificulta las reuniones y los eventos de contacto directo entre personas.

Sin embargo, poco a poco, el Ayuntamiento comienza a ejecutar su amplio plan de desarrollo cultural de la ciudad.

La activaci?n de la Parada de la Cultura al lado del parque Los Tres Ojos; la celebraci?n del festival folcl?rico internacional Fradique Lizardo; el rescate de todos los monumentos hist?ricos y culturales de la ciudad; la inauguraci?n del anfiteatro La Dram?tica; y el relanzamiento de la plaza Juan Pablo Duarte son solo algunos de los avances del 2021. A esto se suma la activaci?n de un amplio programa de promoci?n de valores patrios y ciudadanos a trav?s de eventos diversos. La gran caminata contra la violencia hacia la mujer del 25 de noviembre pasado, el exitoso premio municipal de Juventud; y el develizamiento de una escultura de las Mirabal y un mural aleg?rico a la fecha son ejemplo de que a nivel cultural lo que ha sido este a?o y lo que nos espera en el 2022.

En la parada de la Cultura tambi?n funcionar? la Escuela de Bellas Artes del municipio, la cual ya cuenta con un amplio inventario de instrumentos musicales, nuevos, en sus cajas, donados por una importante empresa instalada en la ciudad.

La innovaci?n en la agenda cultural del municipio arranca el 12 de enero, con los actos conmemorativos de los 50 a?os de la batalla de Los Palmeros, en Los Frailes. All? donde haya historia, valores c?vicos y promoci?n de lo mejor de la dominicanidad estar? el Ayuntamiento.

Espacios P?blicos y Medioambiente

Quiz?s como nunca antes, la Direcci?n de Espacios P?blicos desarrolla una intensa agenda de recuperaci?n de espacios p?blicos y de aplicaci?n de las normas municipales a quienes insisten en apoderarse de lo que es de todos. El desorden de la bomba de Los Mina, los lavadores del parque del Este, las cientos de vallas publicitarias ilegales en las grandes avenidas… son solo algunos de los males que ya no existen. Fueron erradicados por el gran equipo de Espacios P?blicos y la Direcci?n de Seguridad. Al d?a de hoy cientos de construcciones ilegales han sido eliminadas por tomar espacio de la acera o de la calle. Y los planes para el 2022 son m?s ambiciosos.

Lo mismo est? pasando con la Direcci?n de Gesti?n Ambiental. Est? expandiendo sus capacidades e incidencia, recuperando ?reas protegidas en la avenida Ecol?gica, fiscalizando y aplicando la ley a grandes empresas como la productora de pollo Eccus, poniendo multas a due?os de patanas que lanzan basura a la calle, armonizando todo el trabajo de la ciudad con los principios de protecci?n del medio ambiente. En ese ?mbito tambi?n se cre? el primer y gran dep?sito de escombros del pa?s, en el antiguo pasivo ambiental de San Isidro. En el mismo lugar ya comienzan a crearse espacios para la recreaci?n familiar dentro de la zona verde que luego se convertir? en parque ecol?gico.

Para el cuidado de las ?reas verdes y protegidas, por primera vez en su historia, el Ayuntamiento adquiri? 20 motocicletas el?ctricas que ya est?n en funcionamiento. A cuidar la ciudad sin contaminarla.

Las juntas de vecinos

En la reorganizaci?n y el fortalecimiento del tejido social y comunitario de la ciudad este a?o hubo algo as? como una revoluci?n.

Desde la Direcci?n de Desarrollo Comunitario que dirige do?a Angelita Tejada se han renovado cerca de 600 directivas de juntas de vecinos, a trav?s de procesos democr?ticos y altamente participativos.

Esas estructuras fundamentales de la ciudad se encuentran ahora activas y haciendo grandes aportes a la mejora de la vida de la gente, dejando atr?s la tradici?n de dedicarlas a tareas pol?ticas y electorales a favor del gobernante de turno.

En el 2022 los grandes eventos y procesos de cambio en Santo Domingo Este estar?n directamente articulados a las juntas de vecinos.

Fin de los amarres

Quiz?s el mayor avance de este a?o no podr? ser medido en su justa dimensi?n. Se trata de la decisi?n de ponerle fin a los contratos de recogida de basura con la empresa Comlursa. El de la circunscripci?n 3 era el m?s caro de Rep?blica Dominicana (32 d?lares la tonelada), y no daba ninguna garant?a de buen servicio a la ciudad. A pesar de su ineficiencia, la gesti?n anterior decidi? extenderlo e imponerlo a quien ganara los comicios del 2020. Pero para la suerte de la ciudad el alcalde Manuel Jim?nez decidi? no continuar esa terrible pr?ctica de convertir en negocio de beneficio particular lo que debe ser un servicio para el bien com?n.

Lo mismo pas? con otros contratos que ten?an amarrado al cabildo en todo lo que ten?a que ver con la recaudaci?n de impuestos, tr?mites administrativos, adquisici?n de muebles, construcci?n de obras, entre otros. El gobierno local estaba pr?cticamente amarrado a negocios de particulares. Romper esos amarres tard? un poco, y signific? enfrentar intereses de todo tipo. Pronto se ver?n m?s detalles de esta haza?a y los beneficios que todos los mun?cipes conseguir?n por el valor y la coherencia de la gesti?n de Manuel Jim?nez.

En fin, este 2021 ha sido un gran a?o para Santo Domingo Este. Un a?o en el que se elimin? gran parte de la maleza, se prepar? el terreno, se sembraron las semillas y se reg? el cultivo.

Junto a un gran equipo de hombres y mujeres, y en alianza con el liderazgo comunitario y las fuerzas pol?ticas del cambio, el 2022, Dios mediante, ser? un a?o de crecimiento y de grandes frutos.

Salud y dicha.