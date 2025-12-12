Santiago Hazim tendrá hoy su turno para defenderse

Luego de múltiples implicaciones tanto del Ministerio Público como de otros involucrados en el caso de presunto desfalco al Estado orquestado desde el Seguro Nacional de Salud (Senasa), el exdirector ejecutivo de esa institución, Santiago Hazim, tendrá este viernes su turno para defenderse ante el tribunal.

Hazim es el principal implicado en un escándalo de corrupción que supuestamente le costó miles de millones al Estado Dominicano.

"Nosotros mañana (hoy) vamos a demostrar que el testigo estrella de la fiscalía es una persona dedicada a la corrupción, perdonado en otro expediente e involucrada en este caso y eso obviamente tendremos que discutirlo", manifestó Miguel Valerio, abogado del exfuncionario, quien señaló que se demostró ante el tribunal que su cliente no guarda ninguna relación con Rafael Domínguez Hazim, otro de los implicados.

"A los empresarios los extorsionaron pero ellos continuaron trabajaron con Senasa, esa es la extorsión más rara porque al que extorsionan tienen que parar inmediatamente el trabajo, porque el trabajo no se paró nunca; incluso, el señor Hazim canceló ese contrato. Lo que nadie puede decir ahí que el señor Hazim no recibió ningún pago indebido", exclamó el jurista.

*Señalamientos de extorsión*

Las defensas de los empresarios, Eduardo Read Estrella y Heidi Pineda Paulino manifestaron que fueron extorsionados por Hazim y por el apodado "el gordo", quien es señalado como la mano derecha de Santiago Hazim.

"Evidentemente, tres personas ya tienen un acuerdo con el Ministerio Público; es un pacto que nosotros no lo consideramos adecuado porque en dado caso esas personas vendrían siendo coautores. En todos los testimonios que ellos dieron al tribunal, ninguno que le dió dinero directamente al señor Hazim", resaltó Valerio.

El Ministerio Público se refiere como "El Gordo" a José Pablo Ortiz Giráldez, quien es señalado como la "mano derecha” de Hazim y la persona “clave” en el supuesto cobro de sobornos a empresas que realizaron contratos con esa entidad.

De su lado, la titular de la Procuraduría Especializada de la Persecución de la Corrupción (Pepca), Mirna Ortíz, manifestó que existen presupuestos necesarios para que el caso sea declarado como complejo y se le sean impuestos 18 meses de prisión preventiva contra los 10 implicados en el caso Senasa.

A partir de las dos de la tarde de este viernes, continuará la audiencia de conocimiento de medida de coerción contra los implicados en el caso de Senasa.