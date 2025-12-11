Santiago Hazim pide último turno en conocimiento de medida de coerción

La defensa de Santiago Hazim pidió el último turno de ponencia en la audiencia de conocimiento de medida de coerción contra los implicados de presuntamente sustraer patrimonio del Estado a través del Seguro Nacional de Salud (Senasa).

La decisión de la defensa del exdirector ejecutivo de Senasa se debe a que tres de los implicados, que han hecho uso de la palabra, han aceptado sus cargos y han inculpado a Hazim.

"La defensa del doctor Hazim pidió que fuera de último porque las imputadas dicen que a través de un señor apodado 'El Gordo' eran que recibían sobornos, entonces, él le pidio encarecidamente al Tribunal que le dejarán la oportunidad para declarar de último", declaró el abogado Marcos Valentín Contreras.

Asimismo, el jurista declaró que representa a "la madre de un menor de edad que fue agraviada con una terapia que no pudo dársela".

El Ministerio Público se refiere como "El Gordo" a José Pablo Ortiz Giráldez, quien es señalado como la "mano derecha” de Hazim y la persona “clave” en el supuesto cobro de sobornos a empresas que realizaron contratos con esa entidad.

Actualmente, la audiencia de medida de coerción se encuentra en receso y conforme expresaron algunos letrados, la misma será continuada a partir de las 9:00 p.m.