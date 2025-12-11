España crea un comité científico para el asesoramiento del brote de peste porcina Condenan a un año de prisión y multa a hombre que envenenó más de una docena de animales en La Romana Fenadid exige inclusión total: personas con discapacidad marchan al Altar de la Patria Más de RD$3,882 millones pagó Senasa a Eduardo Read y empresa Khersum por contratos "Mi madre me aplastó el vientre con una piedra": así es el aborto en Afganistán Aplazan para el jueves conocimiento de medida de coerción contra acusados del caso Senasa
Santiago Hazim pide último turno en conocimiento de medida de coerción

11 December 2025
La defensa de Santiago Hazim pidió el último turno de ponencia en la audiencia de conocimiento de medida de coerción contra los implicados de presuntamente sustraer patrimonio del Estado a través del Seguro Nacional de Salud (Senasa).

La decisión de la defensa del exdirector ejecutivo de Senasa se debe a que tres de los implicados, que han hecho uso de la palabra, han aceptado sus cargos y han inculpado a Hazim.

"La defensa del doctor Hazim pidió que fuera de último porque las imputadas dicen que a través de un señor apodado 'El Gordo' eran que recibían sobornos, entonces, él le pidio encarecidamente al Tribunal que le dejarán la oportunidad para declarar de último", declaró el abogado Marcos Valentín Contreras.

Asimismo, el jurista declaró que representa a "la madre de un menor de edad que fue agraviada con una terapia que no pudo dársela".

El Ministerio Público se refiere como "El Gordo" a José Pablo Ortiz Giráldez, quien es señalado como la "mano derecha” de Hazim y la persona “clave” en el supuesto cobro de sobornos a empresas que realizaron contratos con esa entidad.

Actualmente, la audiencia de medida de coerción se encuentra en receso y conforme expresaron algunos letrados, la misma será continuada a partir de las 9:00 p.m.

