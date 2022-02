Salma Hayek aparecer? en el Super Bowl 2022 como una hermosa Diosa griega

The content originally appeared on: El Dia

Las presentaciones en grande eventos no paran para la actriz mexicana, Salma Hayek qui?n en esta ocasi?n comparti? en sus redes sociales que se sumara a una campa?a publicitaria la cual se presentar? en el Super Bowl LVI durante el enfrentamiento entre Los Cincinnati Bengals contra Los Angeles Rams, el pr?ximo domingo 13 de febrero.

A trav?s de su cuenta de Instagram la actriz mexicana poste? una imagen en la que aparece personificada de la diosa griega Hera donde escribi? estar muy emocionada de participar en el lanzamiento de una l?nea de autos el?ctricos de la mencionada marca de origen y capital alem?n.

“Estoy muy emocionado de que mi primer anuncio de @BMWUSA sea para su primer iX el?ctrico. ?chale un vistazo el 2.13.22 @BMW #BMWElectric Estoy muy emocionada de que mi primer anuncio de @BMWUSA sea para su primer iX el?ctrico”, escribi? la afamada mexicana.

Seg?n ESPN Digital, El Super Bowl es la c?spide de la publicidad en EEUU y un segundo en la transmisi?n en uno de los magno eventos m?s vistos en el mundo vale tres millones 741 mil 833 pesos. Aunque en M?xico es variable el precio dependiendo de la marca, el costo es mucho m?s bajo y el segundo est? valorado en 26 mil pesos.

Por otro lado, la oriunda de Coatzacoalcos, Vercaruz no dio m?s detalles de su participaci?n por lo que habr? que esperar hasta el segundo domingo de febrero, durante los comerciales estelares que se presentaran en el Super Bowl 56.

Por otro lado, durante la ?ltima semana de enero, la importante marca de autos BMW confirm? a trav?s de Instagram que se trata de un comercial en el que participar? tambi?n Arnold Schwarzenegger. Fue hace unos d?as que el tambi?n histri?n y pol?tico estadunidense, comparti? con sus m?s de 22 millones de seguidores una fotograf?a personificado como Zeus, en su cuenta de Instagram.

Esta ser? la segunda ocasi?n que la actriz de 55 a?os interpretara a una figura mitol?gica, el a?o pasado tuvo la oportunidad de convertirse en la primera mujer mexicana en interpretar a una superhero?na con un papel protag?nico para Marvel Studios dentro de la cinta Eternals (2021).

Actualmente, la int?rprete que dio vida a Frida Kahlo en 2002, vive un momento inmejorable como actriz en Hollywood, tras su participaci?n en Eternals y The House of Gucci. Tras su papel con Marvel donde comparti? cr?ditos con otros grandes actores como Angelina Jolie, Thena; Richard Madden, Ikaris; Kit Harington, Black Knight y con la directora ganadora del ?scar, Chlo? Zhao.

La mexicana tuvo la oportunidad de hablar con Infobae sobre el sentimiento de representar a un ser poderoso y mitol?gico dentro de una renombrada cinta producida por Marvel Studios: “Vi mi cara morena en el traje de superhero?na y me dieron ganas de llorar”, se?al?.

(L-R): Kingo (Kumail Nanjiani), Makkari (Lauren Ridloff), Gilgamesh (Don Lee), Thena (Angelina Jolie), Ikaris (Richard Madden), Ajak (Salma Hayek), Sersi (Gemma Chan), Sprite (Lia McHugh), Phastos (Brian Tyree Henry) and Druig (Barry Keoghan) in Marvel Studios’ ETERNALS. Photo courtesy of Marvel Studios. (C)Marvel Studios 2021. All Rights Reserved.

La mexicana tuvo la oportunidad de dar vida a Ajak, quien dentro de los c?mics, escritos por Jack Kirby y Stan Lee, Ajak cuenta con todos los poderes de los Eternals, entre los que destacan la manipulaci?n de energ?a c?smica, control completo de su composici?n celular, regeneraci?n, fuerza sobrehumana, pues es capaz de levantar 25 toneladas.

Ajak destaca como uno de los seres m?s poderosos, con gran capacidad de velocidad, lucha y fuerza. Adem?s, gracias a las habilidades que se le adjudican tiene poderes como vuelo y teletransportaci?n.

Cabe se?alar que el personaje de Hayek en los c?mics, es representada con ser masculino; sin embargo, para la pel?cula Marvel opt? por la mexicana para dar vida al personaje. La misma Salma confes? que cre?a que la empresa le ofrecer?a un papel de una abuelita en Eternals, pues simbolizaba a la l?der de los Eternos.

