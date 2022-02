Russell Westbrook truena contra entrenador de los Lakers

The content originally appeared on: El Dia

Los ?ngeles.-Russell Westbrook no cree que sea el tal?n de Aquiles de los Lakers. Ha estado en la banca en periodos que no acostumbra.

“Nunca sabes cu?ndo vas a entrar, nunca sabes cu?ndo vas a salir. Nunca sabes cu?ndo est?s jugando, nunca sabes… un mont?n de cosas”, dijo Westbrook sobre los cambios recientes en la alineaci?n del entrenador en jefe Frank Vogel. <<Es un proceso dif?cil poder descubrir y crear cierto ritmo y cierta consistencia en el que podamos ver realmente lo que podemos hacer como equipo, pero esas decisiones se toman por ?l y su cuerpo t?cnico, y tienes que vivir con eso y seguir adelante".

Los comentarios de Westbrook se produjeron despu?s de que acert? 3 de 11 desde la cancha y se sent? todo el ?ltimo cuarto en la derrota de Los ?ngeles por 131-116 ante los Bucks el martes por la noche. A?n as? logr? un doble-doble con 10 puntos, 10 rebotes y cuatro asistencias.

Marc? el segundo juego consecutivo en el que Westbrook se desliz? m?s abajo en la banca.

El s?bado pasado, Westbrook fue enviado a la banca al final de la victoria de los Lakers contra los Knicks. El ex MVP no vio un minuto de acci?n en la pr?rroga.

Cuando se le pregunt? qu? <> debe alcanzar para estar en la alineaci?n final, Westbrook se ri?.

“No deber?a tener que alcanzar ning?n punto de referencia, para ser honesto. Puse mucho trabajo. Recib? mucho respeto en este juego. Me gan? el derecho de estar en las alineaciones de cierre”, dijo el martes. “Los n?meros dir?an, no tengo que explicar eso. Como dije, una vez m?s, no es mi decisi?n… Desafortunadamente, solo tengo que ir y resolverlo lo mejor que pueda y estar all? para mis compa?eros de equipo tanto como pueda y asegurarme de ir al trabajo y hacer mi trabajo. .”

Los n?meros de tiro de Westbrook se han desplomado esta temporada para los Lakers. Actualmente est? lanzando un 43,7 por ciento desde el campo y un 30 por ciento desde lo profundo.

El banquillo de Brodie comenz? a fines de enero cuando se sent? en el ?ltimo cuarto en una derrota ante los Pacers en casa.

Los fan?ticos de los Lakers aparentemente se han vuelto contra Westbrook en medio de su depresi?n. Ha sido recibido con abucheos en los juegos y los cr?ticos contin?an molestando al armador en las redes sociales.

“Es una se?al de respeto…”, dijo Westbrook sobre la frustraci?n de los aficionados. “La parte m?s importante es que sigo usando mi don para jugar baloncesto y usar esa plataforma para ayudar a personas de todo el mundo. Eso es todo lo que puedo hacer.

El baloncesto es un tiempo corto de tu vida. Lo disfruto, me divierto y quiero competir al m?s alto nivel, pero no es el final, todo sea… Lo que venga, v?tores, abucheos, realmente no importa”.