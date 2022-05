Rusia y Ucrania: los 80 d?as que dejaron en ruinas a Mari?pol, una ciudad floreciente

The content originally appeared on: El Dia

El mi?rcoles 23 de febrero, Iv?n Stanislavsky dej? la funda de su c?mara en la oficina.

Se dirig?a a la casa de un amigo para ver el dise?o de portada de su nuevo libro, el cual mostraba los murales de la era sovi?tica de Mari?pol. Pero no quer?a cargar mucho, y pod?a recoger la bolsa al d?a siguiente.

Pero el jueves, mientras estaba parado en la calle frente a su oficina cerrada, pudo escuchar sonidos estridentes que llegaban desde el este. La ciudad estaba bajo fuego.

A medida que el conflicto se intensific? y los disparos tambi?n se hicieron audibles hacia el oeste, Iv?n movi? su cama al pasillo de su casa. Apil? su gran colecci?n de libros de arte, incluida la Enciclopedia de la m?sica rock ucraniana, contra las ventanas en el distrito de Primorsky.

<>, dice el fot?grafo de 36 a?os, que tambi?n trabajaba en el departamento de prensa del club de f?tbol de la primera divisi?n ucraniana FC Mariupol.

Iv?n Stanislavsky amaba fotografiar la vida de su ciudad.

Al otro lado de la ciudad, en el barrio de Kalmiusky, el empresario Yevhen tambi?n estaba tomando precauciones. El hombre de 47 a?os le hab?a dicho a su familia que hiciera las maletas para poder escapar de la ciudad. Pero cuando regres? de la oficina, descubri? que nadie hab?a hecho nada. Su familia se negaba a irse.

En un apartamento del mismo bloque, Nataliia, de 43 a?os, y Andrii, de 41, trabajadores de la sider?rgica cercana, ya estaban rebanando las dos ?ltimas hogazas que hab?an podido comprar, dej?ndolas secar para comerlas pieza a pieza. durante las pr?ximas semanas.

La planta sider?rgica Illich domina esta vista de Mari?pol.

Volodymyr, un param?dico de 52 a?os de Kalmiusky, tambi?n estaba en su cocina, tratando de asimilar la noticia. Cuando llegaron informes de que los rusos marchaban por el pueblo de Chonhar, en una carretera estrat?gica que sale de Crimea hacia el oeste, sinti? conmoci?n. Comprendi? que se trataba de un ataque coordinado.

El despachador de la ambulancia estaba al tel?fono. Le indic? a Volodymyr que ignorara las llamadas de rutina. <>, le dijeron.

Mariia, graduada en ingenier?a de 22 a?os, pens? que la primera explosi?n que escuch? fue simplemente una tormenta. Entonces lleg? una segunda explosi?n.

<>, dice. <>.

De repente se dio cuenta de por qu?, en los ?ltimos d?as, hab?an aparecido soldados en el taller de pintura donde trabajaba, pidiendo comprar cinta azul y amarilla. Lo necesitaban para marcar sus uniformes.

Cuatro d?as despu?s de iniciada la guerra, cuando los combates se acercaban, Iv?n y su esposa buscaron refugio en un s?tano debajo de su supermercado local. Ofrec?a una buena protecci?n, e Iv?n descubri? que la amortiguaci?n del sonido adormec?a su sensaci?n de creciente ansiedad.

La vida diaria se estaba reduciendo a lo esencial.

<>, le dijo a la BBC desde Lviv, adonde se refugia ahora. <>.

Vio c?mo el orden se romp?a gradualmente a su alrededor. Escribi? un diario v?vido, que luego se public? en l?nea.

<>, dice en la p?gina del 6 de marzo.

Escribe sobre c?mo los ucranianos asaltaron tiendas abandonadas, llev?ndose todo, desde computadoras y neveras hasta trajes de ba?o y ropa interior.

La gente hace cola para sacar dinero de un cajero autom?tico el d?a de la invasi?n.

Una noche, una mujer borracha lo invit? a beber en el s?tano donde se refugiaba. <>, dijo, mientras una linterna revelaba una botella de Merlot californiano, tomada de Wines of the World en la cercana calle Italiiska.

Pero consciente de que incluso se estaban llevando suministros m?dicos y cajas registradoras, Iv?n dice que sinti? disgusto.

<>, escribi?.

Pero, ?es as? c?mo sobreviven los m?s aptos?, se pregunt?. Despu?s de un tiempo, cada d?a se convirti? en una <>.

En unas pocas semanas, Mari?pol se vino abajo. El ej?rcito ruso asedi? la ciudad y atac? los suministros de agua y electricidad. Un ataque a?reo ruso golpe? el hospital de maternidad el 9 de marzo y un avi?n bombarde? su teatro, claramente marcado como un refugio civil, una semana despu?s.

Iv?n se sorprendi? de lo r?pido que sucedi? todo.

El teatro de la ciudad despu?s de ser bombardeado.

<>, relat?.

Sentado bajo tierra por la noche, sinti? que la gente se volv?a pasiva.

<>, escribi? en su diario. <>.

Y todo esto justo cuando Mari?pol parec?a destinado a entrar en una nueva ?poca. El dinero hab?a comenzado a llegar a raudales, agregando brillo a una ciudad que anteriormente se asociaba principalmente con la industria pesada y la guerra.

<>, considera Iv?n. No siempre hab?a sido as?.

Mucho antes de la invasi?n de este a?o, Mari?pol ten?a un asiento de primera fila en el conflicto latente de Ucrania con los separatistas respaldados por Rusia en Donetsk y Lugansk, las dos regiones que conforman el ?rea vecina conocida como Donb?s.

Un activista protege una barricada fuera del edificio del gobierno de Mari?pol tomado por activistas prorrusos en 2014.

Cuando estallaron los combates all? por primera vez en 2014, el gobierno perdi? brevemente el control de Mari?pol despu?s de enfrentamientos con manifestantes prorrusos. En enero de 2015, un devastador ataque con cohetes de los rebeldes en el extremo este de la ciudad mat? a unos 30 civiles.

Aunque la guerra retrocedi? gradualmente, el sonido de la artiller?a retumbando en la distancia era parte del paisaje sonoro diario de Mari?pol.

Pero la ciudad sigui? adelante. El gobierno ucraniano la convirti? en la capital administrativa de la regi?n del ?blast, de Donetsk, reemplazando a la ciudad de Donetsk controlada por los rebeldes.

<>, explic? Iv?n.

La iglesia de la Intercesi?n de la Madre de Dios de Mari?pol.

Se renovaron los edificios p?blicos, se abrieron caf?s y se crearon nuevos parques. En un podcast de octubre pasado, el alcalde de la ciudad, Vadym Boychenko, se jact? de crear los mejores servicios municipales del pa?s, abrir una escuela de tecnolog?as de la informaci?n y promover el arte y el deporte contempor?neos.

Dijo que hab?a planes en marcha para instalar el parque acu?tico m?s grande de Ucrania y una versi?n de Disneyland <>. De hecho, Mari?pol fue declarada <> de Ucrania en 2021.

Pero mientras Mari?pol florec?a, el Donetsk controlado por los rebeldes se deterioraba. Cuando los rebeldes regresaron a Mari?pol, Volodymyr, el param?dico, crey? que la venganza los impulsaba a destruir la ciudad.

<>, dice Volodymyr que le dijeron en un puesto de control cuando finalmente escap? de la ciudad. <>.

Volodymyr cree que los rusos estaban motivados por la venganza.

Yevhen, el empresario, describe la vida en Mari?pol en los ?ltimos cinco a?os como <>. <>.

Su empresa de restauraci?n de edificios fue responsable, entre otros proyectos, de la reconstrucci?n de la ic?nica torre de agua de Mari?pol para el 240 aniversario de la ciudad.

<>.

Fotograf?a de Ivan de la ic?nica torre de agua de Mari?pol

Como muchos otros, pasaba los fines de semana en familia en los remozados parques de la ciudad o en el paseo mar?timo.

<>, dice.

Y, agrega, ahora est? recibiendo llamadas de los rusos para regresar a Mari?pol y ayudar a reconstruirla.

<>.

Unas 150.000 personas permanecen en la ciudad, de una poblaci?n de casi medio mill?n. La mayor?a de los que quedaron all?, dice, tambi?n est?n tratando de escapar.

<>, concluye con l?grimas en los ojos.

El empresario Yevhen ya est? recibiendo llamadas de algunos rusos para reconstruir Mari?pol.

Nataliia y su esposo Andrii trabajaron en la planta de Illich, una de las dos f?bricas de hierro y acero que se elevan sobre el horizonte de la ciudad y ocupan un lugar destacado en las fotograf?as de Iv?n Stanilavsky.

Pasaban largas jornadas de trabajo y el tiempo libre era valioso.

<>, dice Andrii.

<>, dice su esposa. <>.

La industria de Mari?pol es la parte esencial de la ciudad.

Este florecimiento reciente fue capturado por Iv?n, pero como fot?grafo apasionado por el pasado de su ciudad, su proyecto favorito fue documentar la notable colecci?n de murales sovi?ticos de Mari?pol, una de las m?s extensas de Ucrania.

La importancia cultural de preservar obras tan notables parece innegable, pero en Mari?pol la nostalgia por la Uni?n Sovi?tica choc? inc?modamente con la identidad moderna y cada vez m?s europea de Ucrania, dice Iv?n:

<>.

As? que, inevitablemente, cuando lleg? la guerra, la cultura tambi?n se vio enfrentada a s? misma.

El 28 de abril, el ayuntamiento de Mari?pol denunci? el presunto robo por parte de Rusia de m?s de 2.000 piezas de los museos de la ciudad, incluidos iconos antiguos, un rollo de la Tor? escrito a mano y m?s de 200 medallas.

La directora del Museo de Historia Local de Mari?pol, Natalia Kapustnikova, dijo m?s tarde al peri?dico ruso Izvestia que ella personalmente hab?a entregado pinturas a los rusos de Iv?n Aivazovsky y Arkhip Kuindzhi, y afirm? que los <> ucranianos hab?an quemado el 95% de las exhibiciones del museo.

Ella no era la ?nica funcionaria local que albergaba sentimientos prorrusos. El 9 de abril, el fiscal general de Ucrania acus? de traici?n a un miembro del ayuntamiento de Mari?pol, Kostyantyn Ivashchenko, despu?s de que los separatistas prorrusos lo declararan alcalde en Donetsk.

El partido prorruso de Ivashchenko hab?a tenido un buen apoyo en las ?ltimas elecciones de la ciudad, quedando en segundo lugar, mientras que el partido del presidente Volodymyr Zelensky qued? en un distante quinto lugar.

En una encuesta realizada justo antes de las elecciones por el Centro de Indicadores Sociales con sede en Kiev, casi la mitad de la poblaci?n de la ciudad se identific? como <>, aunque el 80% tambi?n se describi? como <>.

M?s revelador, quiz?s, es que menos del 20 % se autoidentific? como <>, mientras que m?s del 50% dijo que era <>.

Mariia says that after the invasion she began to hate all things Russian

Nataliia, cuyo padre es ruso, dice que le pidi? perd?n a su esposo cuando comenz? el bombardeo. <>.

Mariia, la ingeniera, repite que antes de la guerra su primer idioma era el ruso, pero cuando comenzaron los bombardeos <>.

La compleja identidad de Mari?pol no es ?nica en la Ucrania actual, un pa?s que form? parte integral de la Uni?n Sovi?tica hasta el colapso del comunismo a fines de la d?cada de 1980. Y es dudoso que cualquiera de los que se describieron a s? mismos como <> o <> quisieran ver su ciudad destruida en un esfuerzo violento por volver a colocarla en la ?rbita de Mosc?.

Ir?nicamente, cuando lleg? el momento de defender la ciudad de los invasores rusos, fue otra parte del legado de la era sovi?tica de Mari?pol la que pas? a desempe?ar un papel casi ic?nico.

Este legado, enterrado a gran profundidad, es el laberinto de b?nkeres debajo de la sider?rgica Azovstal, construida por las autoridades sovi?ticas durante la Guerra Fr?a.

Los 36 refugios antia?reos dieron cabida a m?s de 12.000 personas. Despu?s de la independencia en 1991, nadie pens? mucho en ellos. Pero luego comenzaron los combates en 2014.

<>, dice Enver Tskitishvili, director general de Azovstal.

La capacitaci?n sobre el uso de los b?nkeres y sus t?neles de conexi?n se realiz? todos los d?as durante a?os.

A principios de febrero, cuando el temor a que se reanudara el conflicto se hizo m?s grande, los preparativos se aceleraron. Se trajeron alimentos y agua la semana anterior a la invasi?n de Rusia.

Los funcionarios de la planta sab?an que los refugios antia?reos pronto estar?an ocupados, pero no ten?an idea de que Azovstal, rodeada de agua por tres lados, se convertir?a en el escenario de la ?ltima resistencia de Mari?pol.

Un militar ucraniano herido dentro de la f?brica de hierro y acero de Azovstal.

A medida que pasaban los d?as, la guerra se acercaba cada vez m?s al departamento de Iv?n Stanislavsky. Las excursiones en busca de alimentos, incluso a la cercana tienda Dzerkalnyy, a solo 400 metros, eran cada vez m?s peligrosas. A veces, un equipo de morteros ucranianos llegaba en cami?n, disparaba algunas rondas y se marchaba antes de la inevitable respuesta rusa.

Hab?a poca comunicaci?n entre civiles y soldados.

Un d?a, un tanque del Regimiento Azov lleg? cerca de Dzerkalnyy, haciendo que los lugare?os salieran corriendo, temerosos de una batalla inminente. El regimiento surgi? en 2014 como una milicia voluntaria muy eficaz con afiliaciones de extrema derecha y, en algunos casos, neonazis, antes de incorporarse a la Guardia Nacional de Ucrania.

Vladimir Putin ha hecho un uso extensivo de los controvertidos or?genes de Azov, en un esfuerzo por reforzar su argumento de que est? tratando de <> a Ucrania. Las autoridades ucranianas dicen que los or?genes del regimiento son cosa del pasado y se?alan que los partidos de extrema derecha han tenido muy poco ?xito electoral.

En su diario, Iv?n describi? a los miembros que conoc?a del batall?n como un variopinto grupo de nativos de Mari?pol (motociclistas, abogados, hinchas del f?tbol y un actor aficionado) impulsados no por ideolog?a, sino por un odio feroz hacia aquellos que intentaban arruinar sus vidas.

<>, escribi?.

Intimidante y efectivo, pero no lo suficiente, eventualmente, para detener la marea rusa.

Mientras los defensores de la ciudad peleaban su batalla perdida, Iv?n escuch? voces en su s?tano que comenzaban a maldecir al presidente Zelensky por dejar a Mari?pol a su suerte.

El presidente Volodymyr Zelensky (izq) y varios ni?os juegan en una fuente durante su primera visita oficial a Mari?pol en 2019.

A pesar de todos los elogios recibidos por los defensores de la ciudad, qued? claro desde el principio que Mari?pol no era la principal prioridad del gobierno. Enfrentado a las amenazas rusas en varios frentes, el gobierno de Zelensky opt? por asegurar la capital, frustrando lo que podr?a decirse que era la principal prioridad de Vladimir Putin.

En ?ltima instancia, eso signific? permitir que las fuerzas rusas lograran otro de sus objetivos previos a la guerra: el establecimiento de un corredor terrestre entre Crimea, anexada por Mosc? en 2014, y los separatistas en el Donb?s.

Pero para aquellos atrapados en la ciudad, peleando o simplemente tratando de sobrevivir, fue un trago amargo.

<>, escribi? Iv?n en su diario el 13 de marzo.

<>.

Iv?n ha fotografiado muchos rincones de Mari?pol.

Iv?n ya no pod?a soportar m?s. Afuera del supermercado Dzerkalnyy, vio cad?veres cuidadosamente apilados debajo de una pared. Las personas que antes hac?an cola para conseguir comida ahora estaban en <>, esperando ser enterradas.

Entonces, el 15 de marzo, meti? a cuatro miembros de la familia y su gato en su Skoda Fabia milagrosamente intacto y se uni? a un convoy para el tortuoso viaje hacia el noroeste con destino Zaporizhzhia, una localidad controlada por el gobierno.

En un mirador de la calle Markelova que apunta hacia el puerto y la playa, Iv?n se permiti? un breve momento de reflexi?n.

<>, relat? en su diario. <>.

Un d?a despu?s, Mariia y cinco familiares tambi?n partieron en autom?vil, llevando solo objetos personales y el perro de la familia. Mientras sal?an de Mari?pol, su convoy fue atacado y los autos tuvieron que acelerar para salir del peligro, dirigi?ndose primero a Zaporizhzhia y luego a Dnipro.

Al d?a siguiente, Nataliia y Andreii se fueron, luego de que un vecino les ofreciera un espacio en su auto. La pareja finalmente lleg? a la ciudad de Khmelnytskyi, donde han estado vendiendo la colecci?n de monedas de la familia para poder sobrevivir.

En ese mismo convoy, Yevhen viajaba con su esposa y otros dos familiares. Ahora est? en Dnipro, ayudando a otros residentes que escaparon de Mari?pol y tratando de llegar a los que quedan.

El bloque de apartamentos donde viv?a Iv?n qued? destruido.

Volodymyr, el param?dico, se qued? en Mari?pol todo el tiempo que pudo para cuidar de su anciana madre. Pero privada de alimentos y medicinas especiales, muri?. ?l sali? de la ciudad el 21 de abril y se ofreci? como voluntario en un hospital en Dnipro.

<>, dice. <>.

Dos meses despu?s de escapar, Iv?n sigue observando la agon?a de Mari?pol desde la relativa seguridad de Lviv.

En el ep?logo conmovedor de su diario, escribi? sobre recuerdos instant?neos, mensajes de texto sobre muertes o escapes afortunados.

Y llamadas telef?nicas que quedaron sin respuesta: <>.