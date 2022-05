Ruben Blades: “La corrupcion no se va a acabar nunca”

The content originally appeared on: El Dia

En su faceta en la politica, el cantautor panameno Ruben Blades ocupo desde el 2004 al 2009 el cargo de Administrador General y Ministro de Turismo de la Republica de Panama.

El compositor, abogado, actor y activista conocio de primera mano el servicio publico y fue testigo de quienes realmente llegan a posiciones gubernamentales para servir a un pueblo o para enriquecerse en “funcion de la infelicidad de otro”.

Desde su experiencia y los pronunciamientos que ha hecho en contra de la corrupcion publica de su pais y en el resto de los paises de America El Nuevo Dia converso con el reconocido artista ante los arrestos de ayer, jueves, de los alcaldes de Humacao y Aguas Buenas, Reinaldo “Rey” Vargas Rodriguez y Javier Garcia Perez, respectivamente, acusados de cargos federales por un alegado esquema de corrupcion.

“?Realmente el germen de la corrupcion se puede extinguir?”, pregunto El Nuevo Dia en entrevista por Zoom con el artista que en el 1994 se postulo como presidente de la Republica de Panama y obtuvo el tercer lugar entre siete candidatos presidenciales.

“La corrupcion no se va a acabar nunca, porque eso va desde Adan y Eva. Eso es parte de nuestras posibilidades. Son las negativas, pero existen. Siempre habra alguien que no podra evitar la tentacion de tener algo que no es de ellos o de utilizar el poder en funcion de la infelicidad de otro. Siempre vas encontrar eso. Sin embargo, soy optimista. Trabaje cinco anos en el gobierno de mi pais. Yo no entre para aprovecharme de mi pais. Entre a servir a mi pais y a mi pueblo. Se que hay mucho funcionario publico que piensa de igual manera. Desafortunadamente, vamos a encontrar pillos. En Panama ahora mismo tenemos un problema de corrupcion tan grande o igual que el de Puerto Rico en el organismo legislativo y judicial”, senalo el artista que no estaba ajeno del arresto de los alcaldes locales que, segun la acusacion federal ambos funcionarios publicos recibieron miles de dolares a cambio de otorgar contratos a dos companias de recogido de basura y de asfalto. Para Blades el hecho de que la corrupcion no se extinga no significa de que hay que vivir en el conformismo de que no hay solucion o bajo la premisa de que siempre eso va a pasar.La recomendacion que hace el artista es que haya una mayor inclusion de ciudadanos no afiliados a los partidos politicos que ocupen puestos electivos y gubernamentales.

“La recomendacion que hago en Panama se la debo a mi querido Puerto Rico tambien es que tiene haber mas participacion de personas que no forman parte de los partidos tradicionales. En Panama tenemos un problema que son clientelistas. Solo tenemos unas 2,600 personas que estan registradas con capacidad de votar dentro del patron electoral y 1,700,000 estan en los partidos.

Nadie esta en un partido politico por cuestiones ideologicas. Los partidos dicen que son de izquierda, dicen que son de derecha, pero lo que son, son ambidiestros… Mientras mas personas participen en la oposicion con candidatos y candidatas, menos opcion van a tener (los de los partidos tradicionales) en ocupar su puesto”, sentencio.

Blades aclaro que cuando el fue funcionario publico, hizo una pausa de cinco anos de toda la faceta artistica para asi evitar un conflicto etico.