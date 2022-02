Rosal?a mezcla reguet?n, jazz y motos en el v?deo de “SAOKO>>

The content originally appeared on: El Dia

Los ?ngeles.- Rosal?a ha estrenado este viernes el videoclip de “SAOKO”, un tema que combina el reguet?n con sintetizadores y una ligera base de jazz y que sirve como presentaci?n del anticipado “MOTOMAMI”, disco que saldr? a la venta el 18 de marzo.

En el v?deo, lanzado en la medianoche de EE.UU. y la madrugada de Espa?a, la espa?ola recorre el extrarradio de una ciudad norteamericana junto a un grupo de moteras que no dejan de realizar acrobacias ni cuando les persigue la polic?a.

“Samplear a Wisin y Daddy Yankee es, para m?, el homenaje m?s directo que puedo hacer al reguet?n cl?sico, un g?nero que amo y que es una constante inspiraci?n a lo largo de todo el proyecto de ‘MOTOMAMI'”, ha asegurado la artista en el comunicado que acompa?a el lanzamiento.

Tanto en su t?tulo como en su base principal, “SAOKO” toma referencias de un tema hom?nimo que Daddy Yankee y Wisin lanzaron en 2004 y que como gancho repet?a el verso “saoko, papi, saoko” con el que Rosal?a arranca su canci?n.

La espa?ola, que ya ha avanzado que su nuevo proyecto ser? experimental, rompe los esquemas del g?nero urbano al introducir una base de jazz en mitad de la composici?n, alterada tambi?n por unos fuertes sintetizadores.

“Antes de empezar este tema no dejaba de pensar que quer?a ver toques de jazz en un tema de reguet?n”, ha admitido la artista. En cuanto a la letra, Rosal?a celebra la “transformaci?n” que lleva abanderando desde que debut? con los palos cl?sicos del flamenco en “Los ?ngeles” (2017), para luego lanzarse a la vanguardia con “El Mal Querer” (2018) e incluso triunfar en el reguet?n gracias a “Con Altura” (2019).

En los apenas 2 minutos y 20 segundos que dura el tema, la espa?ola repite mantras como “me contradigo, yo me transformo, soy todas las cosas, yo me transformo”, pero deja claro que tiene los pies en el suelo- “S? qui?n soy a donde voy, nunca se me olvida. Yo manejo, Dios me gu?a>>.

A?n as?, el videoclip dirigido por Valentin Petit retoma el inter?s de la cantante por el extrarradio urbano, aunque cambia el paisaje de la Espa?a industrial que inspir? “Malamente” por el imaginario estadounidense.

Las referencias m?s cercanas a “SAOKO” en la carrera de Rosal?a son la agresiva “A Pal?”, que interpret? en los Latin Grammy de 2019, y sus colaboraciones con Tokischa y Arca.

Sobre “MOTOMAMI”, su tercer disco, Rosal?a ya hab?a presentado “La Fama”, una bachata en la que colabora The Weeknd, y avanz? unos segundos de “Hentai”, recibidos con cierto revuelo, y de “Buler?as”, en lo que parece un regreso al flamenco.