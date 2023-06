Dos de las figuras m?s visibles del equipo dominicano en el pasado Cl?sico Mundial de B?isbol decidieron responder a las cr?ticas que sobre ellos lanzara el miembro del Sal?n de la Fama de Cooperstown.

El b?isbol dominicano vive un episodio tenso desde que se hiciera p?blica una entrevista que le fuese realizada al expelotero dominicano David Ortiz con respecto al combinado dominicano que fue eliminado en la primera ronda del Cl?sico Mundial de B?isbol 2023.

El “Big Papi” se?al? de manera directa que el proceso de conformaci?n del conjunto fue accidentado y que en el mismo no se tomaron en cuenta a los miembros del Sal?n de la Fama de Cooperstown de la Rep?blica Dominicana (Ortiz, Pedro Mart?nez, Vladimir Guerrero y Juan Marichal). Al mismo tiempo, dijo de manera expresa que, al nombrarse el dirigente del combinado, “no sab?a qui?n era” Rodney Linares y adicionalmente, apunt? a que el ambiente de la escuadra nacional se sent?a fr?o en los vestidores.

Esa ?ltima parte de las declaraciones de Ortiz fue corroborada por una fuente de ESPN Digital, la cual tuvo completo acceso al equipo durante la duraci?n del torneo mundialista.

Inmediatamente, las reacciones por parte de la Federaci?n Dominicana de B?isbol (FEDOM) y miembros del equipo de operaciones de b?isbol, as? como el propio dirigente del combinado, no se hicieron esperar.

La primera reacci?n lleg? en la forma de una columna en el peri?dico El D?a. Juan Mercado, parte del equipo de operaciones de b?isbol de Rep?blica Dominicana para el Cl?sico Mundial de B?isbol, catalog? a Ortiz de “mit?mano” por sus declaraciones en el espacio Abriendo El Podcast junto a Ricardo Rodr?guez y Vian Araujo.

Juan N??ez Nepomuceno, presidente de FEDOM, desvi? las cr?ticas de Ortiz hacia los jugadores que representaron a Rep?blica Dominicana, indicando que sus palabras fueron directamente contra los jugadores del combinado, aunque admiti? que en principio la posici?n de gerente del equipo le fue ofrecida al exjugador.

“A finales de 2019 y principios del 2020 tuvimos una conversaci?n v?a grupo WhatsApp con David (Ortiz) y otras personas, y barajamos la posibilidad de que pudiera ser gerente. ?l dijo que no estaba interesado. Para el 2023 no se le ofreci?”, relat? N??ez al peri?dico List?n Diario.

“Pienso que a quien est? criticando es a los jugadores que dieron la cara por el pa?s porque, seg?n sus declaraciones, esos jugadores no est?n a la altura”, agreg? el directivo de FEDOM.

De su lado, Rodney Linares, quien desde su selecci?n como dirigente recibi? una lluvia de cr?ticas debido a sus resultados como m?nager en la pelota invernal dominicana, prefiri? mantener sus respuestas mucho m?s cortas con respecto a las declaraciones de Ortiz.

“Si ?l dice que no me conoce, pues OK. No tengo comentarios sobre eso. Yo s? s? qui?n es David (Ortiz)”, sentenci? Linares.