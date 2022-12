Santo Domingo.-El legendario cantautor brit?nico Sir Rod Stewart, dos veces exaltado al Sal?n de la Fama del Rock & Roll, se presentar? por primera vez en Rep?blica Dominicana el pr?ximo 11 de febrero de 2023 en Altos de Chav?n, Casa de Campo, provincia La Romana.

Bajo la producci?n de SD Concerts y Live Nation, esta velada sin precedentes vendr? acompa?ada de los ?xitos de uno de los artistas con mayores r?cords de ventas de todos los tiempos y en un escenario como el anfiteatro de Chav?n, inaugurado con Frank Sinatra y Carlos Santana en 1982.

“Luego de a?os sin presentar un show en Chav?n, ten?amos que volver en grande”, manifest? Saymon D?az, presidente de la compa??a productora.

“Y si hay que hablar de grandes ?qui?n de la talla de Rod Stewart?, dijo.Asimismo, D?az se refiri? a la ac?stica, la visibilidad desde todos los ?ngulos y la m?gica atm?sfera que se respira en este m?stico escenario romanense, al que muchos definen como el mejor lugar para disfrutar de un concierto en Rep?blica Dominicana.

Menos entradasPara lograr la m?xima comodidad de los asistentes, SD Concerts tambi?n ha tomado la decisi?n de vender menos entradas que la m?xima capacidad autorizada por el anfiteatro.

Las boletas para Rod Stewart estar?n a la venta en tuboleta.com.do. Los usuarios de tarjetas de cr?dito Visa podr?n acceder a la preventa con un 15 % a partir del mi?rcoles 14 de diciembre hasta el lunes 19 de diciembre. La venta general arrancar? el 20 de diciembre.

Discos vendidosRod Stewart ha vendido m?s de 250 millones de discos durante su carrera, que incluye diez ?lbumes n?mero 1 y 26 sencillos Top 10 en el Reino Unido; adem?s de 17 ?lbumes Top 10 y 16 sencillos Top 10 en los Estados Unidos.Como cantautor, su lista de ?xitos incluyen las siguientes canciones: ‘Gasoline Alley’, ‘Every Picture Tells a Story’, ‘Tonight’s the Night’, ‘You’re In My Heart’, ‘Mandolin Wind’, ‘You Wear It Well’, ‘The Killing of Georgie’, ‘?Da Ya Think I’m Sexy?’, ‘Young Turks’, ‘Forever Young’, ‘Hot Legs’, ‘Infatuation’, ‘Maggie May’, entre otros.

Para seguir toda la trayectoria del artista Rod Stewart se puede entrar a Facebook, Instagram, TikTok, Twitter, YouTube y en RodStewart.com, para conocer su m?s reciente ?lbum musical.

Artista

— PremiosStewart ha ganado innumerables premios, de los m?s importantes de la industria musical, entre ellos dos inducciones al Sal?n de la Fama del Rock and Roll, el premio Fundadores de ASCAP como compositor.