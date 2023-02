El Sir Roderick David, mejor conocido como Rod Stewart llen? de elegancia y sensualidad el anfiteatro de Altos de Chavon, al entrar el s?bado por la noche al escenario cuando el reloj marc? las 8:30 de la noche, hora en la que estaba pautado su espect?culo.

Lleg? elegante, en?rgico para su edad y no dej? fuera ninguno de sus super conocidos ?xitos que a lo largo de su carrera han encantado a m?s de uno. Lleg? a su concierto primero que sus seguidores, que se quedaron at?nitos cuando vieron que Stewart fue el m?s puntual de todos los artistas.Un escenario impactante, sonido a la altura de una leyenda como ?l y un espacio copado de fan?ticos que coreaban sus canciones en ingl?s, fue lo que se vivi? en m?s de dos horas de concierto que entreg? feliz.

El artista brit?nico se present? por primera vez en Rep?blica Dominicana y lo hizo de una manera elegantemente fren?tica, se cambi? varias veces de ropa, bail? para los presentes y hasta entreg? un tema que le escribi? al presidente de Ucrania.

Acompa?ado por una banda de 12 integrantes entre m?sicos y coristas, Rod Stewart no dej? pasar uno de sus ?xitos como “It Takes Two”, “Having a Party” y “Wear it Well”, entre otros. “Some Guys (Have All the Luck)” y su gran tema rom?ntico “Forever Young”, llegaron casi al final cuando el p?blico, selecto, tranquilo y muy especial se par? para aplaudirlo.

Fue un concierto ?nico, en el que la leyenda brit?nica pis? tierra dominicana y entreg? lo mejor de su repertorio.