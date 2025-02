Roban 100.000 huevos de un camión en Pensilvania en plena escasez de este alimento en EEUU

No soy chismoso, pero ¿qué pasa con Barack y Michelle Obama?

“Nos tomamos este asunto en serio y estamos comprometidos a resolverlo lo más rápido posible. Debido a la investigación en curso, no podemos hacer más comentarios sobre este asunto”, aseguró la policía estatal, según la cadena estadounidense.

This content originally appeared on Listín Diario