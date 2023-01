Rien ne va plus au collège Julia-Nicolas

The content originally appeared on: News Americas Now

FORT-DE-FRANCE

Jean-Marc Atsé

Le collège Julia-Nicolas, situé à Fort-de-France, connaît d’immenses difficultés. Le personnel et les élèves sont en souffrance. • DR

Manque de moyens humains, souffrance des élèves et du personnel, problèmes liés au bâti, montée des violences et des incivilités… Le collège Julia-Nicolas, situé à Fort-de-France, connaît d’immenses difficultés.

Trop, c’est trop, aujourd’hui, ils sortent du

silence. Des enseignants et des parents d’élèves du collège

Julia-Nicolas, situé à Fort-de-France, dénoncent la situation que

traverse l’établissement depuis un certain temps. « Nous avons

80% d’élèves de 6e non lecteurs, 70% d’élèves boursiers, 50% de

parents issus de catégories socio-professionnelles défavorisées,

75% d’élèves venant des quartiers prioritaires de la politique de

la ville », explique Olivier Jolet, professeur d’espagnol,

représentant du Snes-FSU au collège Julia-Nicolas. « Et

malheureusement, tout cela va de pair avec les problèmes d’échec

scolaire que nous rencontrons, la dégradation du climat au sein de

l’établissement et ce malgré une im- plication sans réserve de la

communauté scolaire, à savoir le personnel, les parents, la

direction qui essayent de régler les problèmes. Nous nous

investissons mais nous ne sommes pas écoutés, par conséquent, au

bout d’un moment, c’est l’épuisement. Il y a des limites à ne pas

dépasser ».

« Nous ne cessons de demander notre

classement en REP »

Le collège Julia-Nicolas concentre de nombreuses

difficultés….