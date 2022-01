San Francisco de Macor?s. – El lanzador derecho Richelson Pe?a ser? el abridor del partido vs Estrellas Orientales este viernes 7 de enero, cuando los Gigantes del Cibao los reciban en el estadio Javier de San Francisco de Macor?s.

Pe?a no ha podido lanzar todav?a en el todos contra todos, debido a las molestias que sinti? en su espalda durante la serie regular que lo ha mantenido fuera de la rotaci?n de abridores del equipo desde el pasado 17 de diciembre cuando enfrent? a Leones.

Richelson durante la serie regular

El lanzador derecho de 28 a?os de edad, trabaj? tuvo marca de 2-2 con efectividad de 3.72 en ocho partidos en calidad de abridor, donde lanz? 36.1 entradas.

Pe?a permiti? 40 imparables, 12 bases por bolas otorgadas y sus 24 ponches, dejando su WHIP en 1.43

El dirigente Luis Urueta tambi?n aprovech? para anunciar su rotaci?n de abridores para los pr?ximos encuentros.

Rotaci?n de pitcheo Gigantes del Cibao