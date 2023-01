Para todo personal investigador, estudioso, profesional del derecho y los M?todos Alternos de Resoluci?n de Conflictos como la Mediaci?n, Conciliaci?n, Negociaci?n, Facilitaci?n, Juez Neutral, ?rbitro, Componedor, Defensores del Pueblo u otros; resulta de respaldo para su desempe?o o ejercicio profesional, estar avalado en un caso por el poder Legislativo, Judicial, Ejecutivo u otro ?rgano del cual emane decisiones que regularicen estos mecanismos pac?ficos de soluci?n de conflictos para la paz social y econ?mica de un pueblo.

He hurgado en internet sobre el respaldo estatal que poseen estos medios alternativos de soluci?n de conflictos que para la Rep?blica Dominicana ser?a una fuente para plantearse en un futuro no muy lejano varias leyes. Por ejemplo podr?a fomentarse una ley general de cortos art?culos y una de mayor alcance en donde est? regulada la mediaci?n, conciliaci?n, facilitaci?n, negociaci?n y los sistemas multipuertas de resoluci?n de conflictos.

Recuerde que la Organizaci?n de las Naciones Unidas est? compuesta por cerca de 200 pa?ses que la componen; la cual posee un documento que estos le han denominado “Gu?a para el personal sobre Resoluci?n de Controversia” de 31 p?ginas. https://www.un.org/es/internaljustice/assets/pdf/StaffMembersGuideToResolvingDisputesES.pdf Asimismo, la Carta de las Naciones Unidas, Cap?tulo VI; Arreglo pac?fico de controversias (art?culos 33-38). https://www.un.org/es/about-us/un-charter/chapter-6 y cuenta con el manual para asuntos fiscales https://www.un.org/development/desa/financing/sites/www.un.org.development.desa.financing/files/2021-10/Dispute%20Avoidance%20and%20Resolution%20Spanish.pdf de 316 p?ginas destinados a todos los estados miembros, a?o 2021.

Mientras, que a nivel iberoamericano contamos con la Organizaci?n de Estados Americanos (OEA), organizaci?n que aglutina a los pa?ses de habla hispana. Ambas organizaciones internacionales tienen como objetivo promover la soluci?n de controversia entre estados. https://www.oas.org/csh/spanish/ncsdoc%20soluc%20pacif.asp

Regularmente a pa?ses que realizan elecciones y que practican los derechos de la ciudadan?a para organizarse en los partidos pol?ticos y la libre empresa. En esos pa?ses han optado por abrir espacios de pacificaci?n, convivencia, tolerancia y de escucha a la gente.

Estos han decidido ofrecer el acceso a justicia a la ciudadan?a v?a la resoluci?n alterna de disputa (RAD-RAC) o de soluci?n de conflictos.

Desde Conflictos y Mediaciones le ofreceremos a estudiosos, investigadores y todos los profesionales de estos m?todos, parte de lo que se ha publicado en relaci?n a la regularizaci?n del ejercicio profesional de mediadores, conciliadores, ?rbitros, negociadores, defensores p?blicos y otros que ejercen estas facilidades para promover la cultura de paz.

Podr?n notar que en el pa?s se ha avanzado, mientras que en otros Estados, han estado rezagados. Mientras que otros que han sido impulsores y socios de instancias judiciales, sociedad civil y organismos internacionales para organizar, sistematizar, certificar y legislar estos medios alternos a favor de un desenvolvimiento eficaz a la ciudadan?a en general.

Estar? destacada por pa?ses, leyes, resoluciones, normativas, reglamentos u otros instrumentos que regularice. De todas maneras, la resoluci?n alternativa de conflictos contin?a desarroll?ndose no al nivel de aceleraci?n deseado por propulsores de la convivencia, tolerancia y cultura de paz; pero la esperanza de contar no s?lo con personas preparadas en estos mecanismos pac?ficos, si no la destinaci?n de recursos de los gobiernos y espacios de la sociedad civil y empresarios.

Tanto en la Rep?blica Dominicana como en otros pa?ses de la regi?n a?n no poseen leyes que regulen los llamados m?todos alternos o no adversariales de soluci?n de conflictos. Pero tambi?n, llamados Resoluci?n Alternativa de Disputas o Conflictos (Rad-Rac).

Sin embargo, el tiempo est? abriendo espacio para que estos mecanismos adecuados de soluci?n de controversias sean regulados por una ley. En algunos Estados iberoamericanos han incluidos en sus respetivas constituciones, ofreciendo a la ciudadan?a garant?a de que los acuerdos de mediaci?n y conciliaci?n poseen los mismos efectos que una decisi?n emanada de un tribunal.

Estos medios alternativos poseen caracter?sticas que no tienen otros m?todos tradicionales para la soluci?n de conflictos de la ciudadan?a y es por estas caracter?sticas que han sido acogidos tanto por instancias judiciales, organismos de la sociedad civil, academias de estudios superiores y profesionales del derecho.

El PNUD por ejemplo tiene una manual muy interesante para los estudiosos “Manual Formativo en Prevenci?n y Resoluci?n de Conflictos” 2018; https://www.undp.org/sites/g/files/zskgke326/files/migration/latinamerica/b554f60b439f651c09a8436f53d1034983e534a2c9f34fc5b64edec50606c325.pdf

Ban Ki-moon siendo Secretario General Naciones Unidas public? en septiembre del 2012, un folleto de 26 p?ginas llamado “Directrices de las Naciones Unidas para una mediaci?n eficaz”, en donde enfatiza la importancia de la Mediaci?n para resolver disputas en pa?ses en conflictos. https://peacemaker.un.org/sites/peacemaker.un.org/files/GuidanceEffectiveMediation_UNDPA2012%28spanish%29_0.pdf

Mientras que la Organizaci?n Mundial del Comercio cuenta con el “Manual sobre el Sistema Soluci?n de Diferencias de la OMC” , en su segunda edici?n, 2017. https://www.wto.org/spanish/res_s/booksp_s/dispuhandbook17_s.pdf