Rescatistas enfrentan francotiradores en carrera para sacar a ucranianos de zonas ocupadas anegadas

The content originally appeared on: El Dia

Ucrania.- Al final, Vitalii Shpalin recib?a ayuda. A lo lejos, vio como la peque?a embarcaci?n ucraniana de rescate atravesaba las aguas hab?an sumergido por completo el vecindario de este residente de 60 a?os tras el catastr?fico derrumbe de una represa en el disputado sur del pa?s.

?l y los dem?s embarcaron con suspiros de alivio, interrumpidos de pronto por el ruido de las balas.

Shpalin se agach? y una bala de roz? la espalda. Sinti? que una le atravesaba el brazo y luego la pierna. Los rescatistas del bote pidieron refuerzos por radio. “Nuestro barco tiene fugas”, les escuch? decir Shpalin. Un anciano muri? ante sus ojos — ten?a los labios azules.

La embarcaci?n, que trasladaba a civiles a lugares seguros en la ciudad de Jers?n, al otro lado del r?o, hab?a sido atacada por soldados rusos apostados en una casa cercana, de acuerdo con funcionarios ucranianos y testigos en el bote.

“(Los rusos) dejaron pasar a los botes que ven?an a rescatar a gente”, cont? Shpalin. “Pero cuando estaban llenos de gente, comenzaban a disparar”.

Las masivas inundaciones causadas por la destrucci?n de la represa de Kajovka el 6 de junio han arrasado pueblos situados r?o abajo en ambas orillas del Dni?per, en la regi?n de Jers?n, que est? en la l?nea del frente de la guerra. Rusia y Ucrania se acusan mutuamente de provocar el colapso.

En los ca?ticos primeros d?as tras el incidente, socorristas ucranianos en embarcaciones privadas prestaron ayuda clave a los desesperados civiles atrapados en zonas inundadas de la orilla oriental ocupada por Rusia, siempre que sus misiones pod?an sortear a los drones y francotiradores rivales.

Los barcos llevaban a voluntarios y militares sin uniforme desde zonas bajo dominio de Kiev en la orilla occidental para evacuar a quienes estaban varados en tejados, ?ticos y otras zonas elevadas.

Ahora, esa opci?n se est? agotando. A medida que las aguas remiten, el lodo putrefacto obstaculiza cada vez m?s su tarea. Y los soldados rusos est?n regresando a la zona, reforzando el control.

Los relatos acerca de la ayuda rusa var?an entre los sobrevivientes, pero muchos evacuados y residentes acusan a las autoridades de Mosc? de hacer poco o nada para ayudar a los residentes desplazados. Algunos civiles contaron que, a veces, se obligaba a los desalojados a presentar pasaportes rusos para poder marcharse.

El Ministerio de Defensa de Rusia no respondi? de inmediato a pedidos de comentarios de The Associated Press acerca de las acciones de sus autoridades en las zonas anegadas ocupadas, o sobre el ataque a la embarcaci?n de rescate.

La AP habl? con 10 familias rescatadas en la orilla este, adem?s de con socorristas, funcionarios y v?ctimas heridas en esas misiones.

“La Federaci?n Rusa no proporcion? nada. Ni ayuda, ni evacuaci?n. Abandonaron a la gente para que lidiase sola con el desastre”, afirm? Yulia Valhe, evacuada desde la ciudad ocupada de Oleshky. “Tengo amigos que se quedaron all?, gente que conozco necesita ayuda. De momento no puedo hacer m?s que decirles ‘Aguanten'”.

Al menos 150 personas han sido rescatadas por Ucrania en zonas bajo control ruso en las arriesgadas operaciones de evacuaci?n, indic? Oleksandr Tolokonnikov, vocero del gobierno de Kiev. Es una cifra peque?a comparada con las cerca de 2.750 personas auxiliadas en zonas inundadas en manos ucranianas.

La organizaci?n local Helping to Leave, que ayuda a huir a los ucranianos que viven bajo la ocupaci?n del Kremlin, dijo que recibi? pedidos de 3.000 personas en esa zona, seg?n Dina Urich, responsable del departamento de evacuaciones de la ONG.

“Haremos todo lo que podamos, pero tampoco podemos exponer a nuestra gente al peligro”, indic? Tolokonnikov. “Los rusos siguen amenaz?ndonos y cumplen sus amenazas disparando a la gente por la espalda”.

Olha, otra residente de Oleshky, dijo que hab?a o?do hablar de las misiones de rescate, pero no sab?a c?mo entrar en una lista. “Si hubi?semos podido, habr?amos hecho lo mismo, pero no sab?a c?mo”, apunt? neg?ndose a revelar su apellido por motivos de seguridad.

Los rescatistas han utilizado a menudo informaci?n proporcionada por los familiares de los atrapados. Los pilotos de drones militares han buscado a la gente y trazado rutas a trav?s de las r?pidas aguas cargadas de escombros, mientras navegaban alrededor de las posiciones de las tropas rusas.

Tambi?n han repartido agua, comida y cigarrillos con una nota “de Santa Claus”.

Valerii Lobitskyi, un rescatista voluntario, cont? que los bombardeos suelen abortar las misiones. Le han disparado una vez y en otra ocasi?n tuvo que cancelar una misi?n para sacar a una anciana tras encontrarse con un barco ruso.

Todos los civiles evacuados desde la orilla oriental contaban desgarradoras historias de supervivencia, de carreras para llegar a tierras m?s altas. Describieron los problemas iniciales en la ma?ana del 6 de junio. En cuesti?n de horas, el agua lleg? a raudales, les cubri? los tobillos primero y, m?s tarde, sumergi? pisos enteros.

En Oleshky, muchos residentes se trasladaron desde las afueras al centro, que est? en una llanura elevada.

Valhe, que fue rescatada con su familia el 12 de junio, asegur? que sus vecinos y amigos trataron de salvar a la gente en ausencia de una operaci?n de rescate oficial.

“Vi a soldados. Vi a trabajadores del FSB (Servicio Federal de Seguridad de Rusia), pero no a personal de rescate”, asegur?.

Un hombre mayor trat? de escapar de la crecida subi?ndose a un ?rbol. Pero el viento era demasiado fuerte. Valhe escuch? sus gritos de auxilio, pero sab?a que si trataba de acercarse, morir?a en la corriente.

El anciano le dijo: “Querida, qu?date ah?, no me sigas”.

Vio c?mo se ahogaba.

Shpalin cont? que le minti? a los soldados rusos cuando intentaron llevarlo a otra zona. Hab?a escuchado de otros que s? aceptaron la propuesta que solo los trasladaron a una localidad cercana y les dijeron que no pod?an ir m?s all? a menos que accediesen a obtener pasaportes rusos.

Le dijo a los soldados que no se pod?a marchar porque hab?a perdido su documentaci?n en la inundaci?n. En realidad, la llevaba encima.

“No les cre?”, record?.

Cuando los socorristas ucranianos lo encontraron, estaba refugiado con otros civiles en una colina arenosa cerca de una cantera en la localidad de Kardashynka.

En el ataque en el que result? herido el 11 de junio, tres civiles murieron y 10 sufrieron lesiones, como al menos dos polic?as m?s. Las autoridades de Jers?n y el jefe de la oficina del presidente Volodymyr Zelenskyy dijeron que los soldados rusos efectuaron los disparos.

Im?genes tomadas por drones obtenidas por la AP muestran como se realizan disparos desde una casa de veraneo cercana mientras el barco de rescate pasa por un estuario. La autenticidad del video fue confirmada por Tolokonnikov.

Serhii, de 59 a?os, que tambi?n estaba siendo evacuado en el barco, dijo que vio a soldados rusos en el balc?n de la vivienda. Gritaron algo — “mu?vanse” o “no se muevan” — y dispararon, agreg?. Serhii, que no dio su apellido porque su familia sigue en territorio ocupado, se abalanz? sobre su esposa para protegerla.

Unos d?as m?s tarde, el Jers?n, el ruido de la artiller?a resonaba de fondo mientras una de las v?ctimas, Vitalii Holodniak, de 46 a?os, era sepultado.

Su hermana, Svitlana Nosik, de 56, mostr? su certificado de defunci?n: “Lugar de la muerte: r?o Dni?per, barco de evacuaci?n”.

“No es as? c?mo esperaba recibir a mi hermano en Jers?n”, manifest?.

Otra desalojada, Kateryna Krupych, dijo que al asomarse a la ventana el 7 de junio vio como el agua fangosa rodeaba su casa en la isla de Chaika, en la zona gris entre las l?neas del frente. Las viviendas flotaban a su alrededor. Empac? las provisiones de su familia y se marcharon en barco, pero se separaron por el camino. Al final, todos fueron rescatados por los ucranianos.

Krupych cont? que los ocho meses previos de ocupaci?n rusa hab?an sido duros. Su familia sobrevivi? gracias a la amabilidad de los vecinos que huyeron a la ciudad de Jers?n. Le dijeron donde encontrar las llaves de repuesto de sus casas y los restos de comida que hab?an dejado atr?s.

“Fue mentalmente dif?cil cuando (los rusos) entraron en nuestra isla, cuando nos aterrorizaron”, a?adi?. Las tropas pasaban frecuentemente por su casa, apunt?, presion?ndolos para que se marcharan.

Para Olha, que sigue en Oleshky, los costos del colapso de la represa siguen revel?ndose. Muchas casas se est?n derrumbando, indic?, y tiene problemas para encontrar agua potable y comida. Adem?s, est? el riesgo de las enfermedades transmitidas por el agua.

Adem?s “(los rusos”) pueden evacuar a la gente a la fuerza. Nos da miedo, no queremos ir a sus territorios”, dijo. “No queremos que nos olviden”.