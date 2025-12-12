República Dominicana cerrará el 2025 con un costo de la canasta básica en cerca de RD$50,000

A noviembre de 2025, el costo de los artículos básicos que componen la canasta familiar dominicana cerró en RD$48,138.35, cifra que pone un alto en el consumo de las familias de bajo ingreso que son las que más recursos dedican a la compra de alimentos.

Esta situación además, plantea un motivo para la directriz de las políticas públicas del Gobierno que, en el próximo año tendrá que involucrarse en la discusión de una reforma fiscal que no penalice más a la clase vulnerable, como también a la de medios ingresos para no presionarla a la baja.

El aumento ha sido significativo si se toma en cuenta que en el 2018 el costo de la canasta básica cerró en RD$33,758.49 y en el 2024 en RD$44,752.87, a la vez que el mercado laboral está conformado por una gran masa que no llega a ser alcanzado por encima de la exención fiscal establecida en RD$34, 685 mensuales para las personas físicas.

En 2020 el costo de la canasta básica cerró en RD$36,936.17. En adelante el alza ha sido sostenida, llegando a aumentar en casi RD$10,000 al cierre del 2024.

Para estos aumentos, no obstante, hay que analizar los distintos factores que afectan los sistemas de producción y que van desde factores externos como las guerras, pandemias, cambio climático, fenómenos naturales, la tasa del dólar y, los internos, que generalmente se ven en los costos de la producción y son transferidos al mercado.

El aumento también es importante, tomando en cuenta que en enero de este mismo año el costo de la canasta básica estaba en RD$42,420 por mes.

Solo este año la tasa del dólar ha subido de un poco más de RD$58 a más de RD$64.00 este mes. En el país, solo en la parte agropecuaria persiste la importación de cerca del 90% de los insumos de producción, como es el caso del maíz, fertilizantes, semillas. También, las importaciones de bienes intermedios y terminados es importante y eso también incide en los precios de los bienes y se observan en mayor detalle cuando suben los derivados del petróleo o los fletes marítimos.

Además, en el país casi un 80% de los trabajadores formales que cotizan a la Tesorería de la Seguridad Social (TSS) ganan menos de RD$30,000 mensuales. Ante los cuestionamientos de cómo vive una familia con esos niveles de ingresos en muchos casos hay que tomar en consideración el alto nivel de informalidad de la economía, donde muchos trabajadores cuenta propistas realizan actividades de comercio fuera del sistema tributario y de la seguridad social y, además, reciben remesas en monedas fuertes, tanto de Estados Unidos, como de Europa.

No obstante, estos indicadores se evidencian en las condiciones de pobreza, ya que aun cuando los organismos internacionales señalan que la pobreza de ingresos ha bajado, esa baja no ha sido la esperada en el compromiso asumido por lo países en los ODS (Objetivos de Desarrollo Sostenible) de las Naciones Unidas.

La pobreza multidimensional, que contempla los servicios que recibe la gente, como es agua potable en casa, energía y otros, tampoco se proyecta que llegue a la meta de las ODS.

Esto es sin contar, el factor de desigualdad mundial y también se ve en la región Latinoamericana como la segunda región más desigual del mundo, según la Cepal (Comisión Económica para América Latina y el Caribe). En su informe Panorama Social 2025, Cepal expone que la región ALC se caracteriza por una extrema concentración de ingresos, ya que el 10% más rico de la población obtiene el 34.2% del ingreso, mientras que el 10% más pobre solo el 1.7%, lo que indica que persiste una gran brecha.

Según las cifras oficiales el Índice de Precios al Consumidor (IPC) varió poco en noviembre (0.71%). No obstante, reconoce que el grupo de alimentos y bebidas no alcohólicas explicó la variación de 71.53%, comportamiento que afecta en gran medida a los sectores de menores ingresos como el quintil 1 (grupo de familias más vulnerables), ya que son los que dedican mayor gasto a alimentos.

Los plátanos y otros productos agrícolas, entre ellos ajíes, papas, tomates y cebollas, afectados por las intensas lluvias de octubre y la tormenta Melissa se ubican entre los que más impactaron el IPC, junto al grupo transporte, bienes y servicios y restaurantes y hoteles y salud. En términos interanual en RD sitúa la inflación medida a noviembre en 4.81%.

A nivel internacional, en noviembre los bienes alimenticios (lácteos, vegetales, carnes, azúcar, y aceites vegetales) bajaron de precios, según la FAO (Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura), con la excepción de los cereales (trigo, sorgo, y cebada).

A nivel regional, el Consejo Monetario Centroamericano manifiesta que el IPC en Nicaragua a 2.66% y en RD 4.23% a octubre. En Honduras a 4.85%.