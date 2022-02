?Rendir cuentas o rendir pleitesia?

The content originally appeared on: El Dia

Estamos a escasos dias de escuchar al Presidente de la Republica Dominicana rendir cuentas al Congreso. Ante este acto tan importante para la democracia dominicana, yo les pregunto: ?estamos lo suficientemente informados como para hacer cumplir los pilares para una rendicion cuentas: sancionar, cuestionar y exigir?

Les hago esta pregunta porque en lo largo de mis 33 anos de edad y desde que la razon me usa, nunca he visto a la ciudadania, y hasta me atrevo a decir, ni a los poderes del Estado, cumplir con alguno de estos pilares cuando nuestros presidentes rinden cuentas de su gestion publica.

Lo que pasara este proximo 27 de febrero es algo muy importante para nuestro pais. Es un hecho que heredamos de Juan Pablo Duarte, nuestro fundador, cuando pidio dinero prestado para el proyecto revolucionario de independencia que nos libero del regimen haitiano y nos bautizo como dominicanos. Duarte pidio la suma de $1.000.00 pesos fuertes, de los cuales dicen las “buenas” lenguas, solo gasto $173.00 pesos fuertes. Hizo un manuscrito donde detallo todos los gastos y devolvio el dinero restante. A eso se le llamo la primera rendicion de cuentas desde que se fundo este pais.

Nuestro primer mandatario es un servidor publico, que tiene el deber de informarnos punto por punto en que se gasta nuestro dinero, por eso el acto que se realiza en el Congreso Nacional, debe ser algo semejante a cuando un estudiante se presenta para un examen final ante un profesor, o cuando un jefe te pide el reporte de resultados de tu trabajo. En este caso nosotros seriamos el profesor o el jefe, y el estudiante o el colaborador, seria el Presidente. Asi de importante es este evento para nuestra democracia. Es el unico dia del ano donde se someten, a traves de un discurso, a ser evaluados por el pueblo.

Dicho todo esto, vuelvo y pregunto: dominicanos ?estamos lo suficientemente informados para hacer cumplir estos pilares en esta proxima rendicion de cuentas el 27 de febrero?

El presidente en curso, Luis Abinader, tiene una gran responsabilidad este domingo. Como ciudadanos estaremos atentos a escuchar si sus promesas de campana han sido cumplidas, cuales han sido sus logros para mejorar la calidad de vida de la gente, en que sectores de la sociedad han sido invertidos nuestros “chelitos” que pagamos a traves de los impuestos que nos cobran hasta por usar Spotify Premium; saber que ha hecho esta gestion para descentralizar el arte y la cultura (tema que hasta el sol de hoy no he oido nunca en una rendicion de cuentas), o mejor aun… cuales temas el propuso en su plan de Gobierno durante la campana, que aun no se han podido alcanzar.

En este ultimo punto me detengo en unas oraciones. Decir en una rendicion de cuentas las cosas que todavia no se han podido lograr, es valido y es parte de este ejercicio democratico. Seria interesante escuchar a un Presidente siendo honesto con las cosas que todavia no se logran, porque implican mas tiempo o mas esfuerzo, y motivar a que se seguira trabajando para cumplirlas. Pero no ha pasado. Porque lo que hemos visto cada 27 de febrero es un discurso con frases lindas sobre los Patricios y un informe de logros inflados segmentados por cada institucion publica, “para que la gente vea que se trabaja”.

Espero que este humilde aporte, a traves de estos caracteres, nos haga reflexionar un poco sobre nuestro importante rol ante el evento que viviremos este proximo domingo 27 de febrero.

Cuento con que los dominicanos y dominicanas estemos preparados para exigir, cuestionar y sancionar en caso de ser necesario, todas las promesas o problemas que aun no han sido resueltos por nuestros funcionarios publicos. De lo contrario, lo que pasara ese dia en el Congreso Nacional, no sera una rendicion de cuentas, sino, una rendicion de pleitesia.