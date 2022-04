MONSENOR NOUEL.- El remo y canotaje de la Republica Dominicana apostara a una mezcla de remeros veteranos y noveles para tener una participacion sobresaliente en los proximos XIX Juegos Bolivarianos que seran efectuados durante el mes de junio en Valledupar, Colombia.

La delegacion contara con la presencia del olimpico Ignacio Vasquez, en remo, asi como con Ariel Jimenez, Cristian Guerrero y Alexander Concepcion, medallistas en las pruebas de canotaje en los Bolivarianos de Santa Marta 2017.

El director tecnico de la Federacion Dominicana de Remo y Canotaje (Fedoreca), Arismendy Gomez, senalo que, ademas de los experimentados atletas, la seleccion sera completada con varios de los remeros jovenes que compitieron en los pasados Juegos Panamericanos Juveniles, realizados en la ciudad colombiana de Cali.

“Los juveniles que estuvieron en Cali formaran parte del equipo de canotaje K4 y K2”, indico Gomez, quien aseguro que: “el grupo que ira a Colombia sera elite”.

El tecnico definio como “extraordinario” el trabajo que estan realizando los integrantes de la seleccion nacional, los cuales agotan tres sesiones de entrenamiento al dia, pese a no contar con un entrenador en estos momentos.

“Los muchachos estan haciendo un esfuerzo extraordinario. Ellos mismos dirigen su rutina diaria y estan aumentando la carga de trabajo que corresponde”, expreso Gomez durante una visita de la Direccion Tecnica del Comite Olimpico Dominicano a las instalaciones Fedoreca, ubicadas en la comunidad de Sabana del Puerto, provincia Monsenor Nouel.

Acerca del entrenador, revelo que en los proximos dias un tecnico cubano estara arribando al pais.

Por su lado, el veterano Cristian Guerrero hablo sobre el reto que se ha propuesto para esta nueva entrega de los Juegos Bolivarianos.

“Mi mentalidad esta positiva. Tengo la experiencia y he sido medallista, para mi es un reto ir en busca de buenos resultados. Me preocupa no lograr lo que busco, porque me sentiria decepcionado si no cumplo”, dijo Guerrero, quien tuvo una destacada participacion en Santa Marta 2017 al ganar medalla de oro en canotaje de velocidad, modalidad K1 mil metros, asi como plata en K2 dos mil metros, y bronce en K4 500 metros.

Mientras que Ariel Jimenez entiende que para lograr los objetivos de superar competiciones anteriores se debe mantener el enfoque en mejorar la tecnica de remar.

Los remeros aportaron seis medallas al pais en la version del ano 2017 de los Juegos Bolivarianos, cinco en canotaje (dos preseas de oro, una plata y dos bronces) y sumo otra en remo (un bronce).

Ademas de Valledupar 2022, la Fedoreca recibio una invitacion para participar en el Clasificatorio Mundial de Remo y Canotaje, el cual sera efectuado en Canada, en el mes de agosto.