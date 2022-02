Relatos del C?nsul III

The content originally appeared on: El Dia

Se supone que ya para una tercera entrega yo deber?a hablar de lo que vamos avanzando y haciendo por la comunidad, pero como la segunda entrega fue cortes?a del ?micron, pues aqu? vamos con lo que debi? ser tema de la segunda entrega.

Llegu? a mi destino, ahora toca recibir la oficina y encontrar donde vivir, etc. En el caso del transporte tengo una ventaja pues traje mi auto de Canad? manej?ndolo yo mismo.

Recibir la sede, en mi caso el consulado, es siempre un sabor agridulce. Es l?gico que a quien sustituyes no est? contento, pero l?gicamente, existen normas de educaci?n y protocolo que se llevan a cabo y que garantizan que todo se haga dentro de lo que el profesionalismo exige. Ojo, que no siempre es as?, an?cdotas las hay, pero no son para compartirlas por esta v?a.

Completado el recibir la sede consular, pues a buscar casa. Chicago es una ciudad cara y adem?s muy bien definida en t?rminos de los lugares donde es m?s tranquilo vivir, as? pues en medio de la pandemia hicimos una preselecci?n de zonas, todas en downtown. ?Por qu? downtown?, porque ah? es donde est? el dinamismo de la ciudad y donde se celebran la mayor?a de las reuniones.

El “new kid on the block” debe estar cerca de todo, por lo menos al principio para as? conocer y darse a conocer. En fin, conseguimos un apartamento, ahora a amueblarlo. ?Que pesadilla!

He le?do por redes sociales quejas de desabastecimiento en Rep?blica Dominicana, por mi parte les puedo decir, que desde el colch?n, la cama, el comedor, la mesa lateral de la sala hasta el sof?, no necesariamente eran los que elegir?amos, sino lo que se pudo conseguir.

Imag?nense que el en el caso del colch?n, el que quer?amos nos llegaba en febrero, y esto fue a finales de noviembre, pero ah? vamos, IKEA no falla LOL.

Luego los imprevistos, la sede consular necesita equipos de c?mputos. Una llamada a Tecnolog?a en Canciller?a y otra a quien fuera jefe de Tecnolog?a cuando fui viceministro, Luis Jos? Polanco, mi querido Luipo. Ambos coinciden en que debo comprar…llamo a Best Buy y Staples, de 10 opciones tienen 2 y de esas, ?una sola en stock!

En fin, antes que me quede sin nada, las compro y env?o sus seriales a Canciller?a, las dono con gusto.

Recojo una laptop y la importante impresora jet multicolor llegar? luego por delivery, ?y s? lleg?! (gracias a Dios). Pero el internet del consulado es muy d?bil (adem?s de otros aspectos) y no funciona, as? que nos ponemos en contacto con un nuevo suplidor de internet, y luego de esperar 45 d?as nos instalan los equipos. Lo mejor de todo es que costar? unos $500 d?lares menos al mes.

Y as?, en medio de una pandemia, con problemas de cadena de distribuci?n mundial, con la gasolina car?sima (nunca mi auto hab?a pasado de $100 y llego a $120 para llenar el tanque), y uno que otro chisme, comienza el trabajo encomendado. Lo haremos bien y adem?s, lo importante, nos divertiremos haci?ndolo. Se los prometo.

