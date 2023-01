En la serie de Netflix Los Bridgerton aparece un personaje conocido como Simon Basset, quien es reconocido en la historia por ser demasiado coqueto y atractivo para las mujeres. Luego de una primera temporada, muchas fan?ticas de la serie alababan al actor, no solo por su interpretaci?n, sino que tambi?n por su belleza.

Por eso no sorprende enterarse de que Reg? Jean Page, quien interpreta a Simon Basset, es el hombre m?s lindo del mundo, seg?n un estudio realizado por un cirujano pl?stico conocido como Julian De Silva.Diversas ecuaciones matem?ticas determinaron que el actor Rag? Jane Page es el hombre con el rostro m?s cercano a la perfecci?n est?tica en los ?ltimos tiempos.ulian De Silva comparti? la clasificaci?n completa en su cuenta de Instagram, en la que se encuentran todos los hombres que De Silva us? para revisar su belleza facial y aplicar su f?rmula matem?tica. Esta nueva revelaci?n le quita a Robert Pattinson, quien interpreta a Batman en la m?s resiente adaptaci?n del h?roe de DC, el t?tulo como el hombre m?s apuesto del mundo.proporci?n ?urea como una medida cuantificable f?sica. De hecho, es la misma proporci?n usada para mapear grandes obras por artistas y arquitectos del renacimiento.?C?mo se llega a esta conclusi?n?Dentro de las operaciones matem?ticas que se realizaron para obtener esta informaci?n comparativa, se us? la escala Golden Ratio of Beauty de Phi, escala est?tica que usa la