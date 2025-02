Real Madrid envía una carta a los mandatarios del fútbol español por errores arbitrales

Más de 191 mil personas no renovaron el marbete

El presidente de la Liga española, Javier Tebas, dijo en la red social X que ha habido propuestas para modificar la estructura arbitral en España para hacerla más transparente, pero señaló que el Madrid fue uno de los clubes que votó en contra de los cambios y no presentó una solución alternativa.

“Lo ocurrido no es un episodio aislado ni un mero error arbitral. Es la manifestación más reciente y grosera de un sistema arbitral cuya credibilidad está completamente erosionada, no sólo por la acumulación de decisiones que lo han puesto bajo sospecha, sino por su propia estructura, diseñada para operar sin control efectivo y al margen de cualquier exigencia de imparcialidad”, añadió.

This content originally appeared on Listín Diario