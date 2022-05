RD sede del primer entrenamiento en la regi?n de procedimiento para tratar accidentes cerebrovasculares

The content originally appeared on: El Dia

Santo Domingo.- Neurointervencionistas, sus equipos t?cnicos y de enfermer?a de cinco naciones latinoamericanas recibir?n en el pa?s el primer entrenamiento en la regi?n sobre Trombectom?a Mec?nica, un procedimiento que remueve los co?gulos provocados por los accidentes cerebrovasculares (ACV), restaura el flujo sangu?neo y salva el tejido cerebral en riesgo de morir.

El taller es organizado por la campa?a Misi?n Trombectom?a 2020+ (MT 2020+) y ser? impartido por las doctoras Violiza Inoa y Ryna Then, l?deres de esta organizaci?n sin fines de lucro, desde este jueves 26 hasta el s?bado 28 pr?ximo, en el horario de las 8 de la ma?ana a las 6 de la tarde, en el hotel Catalonia de la avenida George Washington, en Santo Domingo.

De acuerdo con las galenas, la trombectom?a es “un procedimiento m?nimamente invasivo que es inconsistentemente aplicado en la Rep?blica Dominicana y en muchos pa?ses del continente, que salva vidas y disminuye dr?sticamente la discapacidad, de ah? la importancia de aumentar el acceso de los pacientes a este tipo de intervenci?n”.

La doctora Violiza Inoa precis? que el objetivo es capacitar los equipos de profesionales que intervienen en la atenci?n aguda de los pacientes con ictus isqu?mico, tambi?n conocido como ACV, y mejorar el pron?stico de los pacientes que presentan estos eventos.

Se?al? que la entidad Misi?n Trombectom?a 2020+ busca acelerar el conocimiento regional en estos temas y en los sistemas de procedimientos de trombectom?a mec?nica para permitir acceso a este tratamiento.

De su lado, la doctora Ryna Then manifest? que con este m?dulo taller se pretende aumentar la confianza en este tratamiento eficaz y seguro cuando se realiza dentro de las primeras 24 horas desde el inicio de los s?ntomas.

Dijo que el taller contar? con la participaci?n de l?deres locales e internacionales en el manejo de ictus, quienes capacitar?n sobre los aspectos t?cnicos, beneficios del tratamiento y dar?n recomendaciones a las autoridades sobre el establecimiento de pol?ticas de salud que contribuyan con los avances de protocolos de triaje y tratamiento de ACV.

Sobre las organizadoras

La doctora Violiza Inoa es m?dico neur?loga dominicana especializada en neurolog?a vascular y neurointervenci?n, profesora de los departamentos de Neurolog?a y Neurocirug?a de la Universidad de Tennessee e integrante del grupo de cirug?a neuroendovascular de Semmes-Murphey Clinic, en Memphis, Tennessee.

La doctora Inoa es egresada de la escuela de medicina de UNIBE y realiz? sus especialidades en neurolog?a vascular y neurointervenci?n en la Universidad de Harvard y en Hartford Hospital. Pertenece al comit? de liderazgo de Misi?n Trombectom?a 2020+ y preside actividades de soporte del desarrollo de sistemas de trombectom?a para Latinoam?rica. En el Caribe, ha sido pionera de cursos de entrenamiento en trombectom?a mec?nica para el tratamiento endovascular de ictus y ejerce como cabeza del liderazgo del Comit? Caribe?o para MT2020+.

La doctora Ryna Then es neur?loga vascular, con doble certificaci?n avalada por el American Board of Psychiatry and Neurology, se desempe?a como directora del servicio de Ictus y hemorragia cerebral en la Cooper University Hospital en New Jersey, y es profesora del Cooper Medical School de Rowan University. Se ha destacado como excelente educadora a nivel internacional y recibi? numerosos galardones entre ellos “Golden Apple Award” y “Leo Davidoff Society Award” a la excelencia acad?mica y a la ense?anza y “M?rito a la Mujer Dominicana”, otorgado por la presidencia de la Rep?blica Dominicana.

La doctora Then recibi? su t?tulo de doctora en medicina, en el Instituto Tecnol?gico de Santo Domingo (INTEC) y complet? sus estudios en neurolog?a y neurolog?a vascular en Albert Einstein College of Medicine en New York. Es parte del liderazgo del comit? del Caribe para MT2020+ y tambi?n es pionera en la organizaci?n de cursos de entrenamiento en trombectom?a mec?nica para MT2020+.

Acerca de MT2020+

Misi?n Trombectom?a 2020+ es una coalici?n global iniciada por la Sociedad de Neurolog?a Vascular e Intervencionista (SVIN, por sus siglas en ingl?s), presidida por el Dr. Dileep Yavagal, que busca acelerar el acceso mundial a la trombectom?a mec?nica para el tratamiento de ACV debido a la oclusi?n de vasos grandes.