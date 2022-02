SANTO DOMINGO: – El centro de convenciones del Hotel Hilton en Miami, fue el escenario para realizaci?n de uno los eventos m?s importantes de competencia de baile de m?sica latina en Estados Unidos <>, d?nde la bachata fue protagonista obteniendo el segundo lugar en representaci?n de la Rep?blica Dominicana.

La pareja ganadora est? compuesta por dos bailarines e instructores de bachata que no son nativos de la tierra de Quisqueya, Bianca Derival de New York, directora de Dominican Touch en Santo Domingo, y Jos? Serrano de Puerto Rico, ex bailar?n del ballet de New York y director de Evoluci?n Latina Dance Company.

El evento de alta competici?n que ha servido de plataforma para bailarines latinos destacarse y dar el salto a la participaci?n de grandes espect?culos del mundo del baile y la producci?n cinematogr?fica, cont? en su edici?n 2022 con la participaci?n de 150 bailarines de varios pa?ses.

La participaci?n de la pareja ganadora del 2do lugar estuvo auspiciada por ADN Films e Island Touch empresas responsables del proyecto cinematogr?fico Marca Pa?s ADN Bachata y del Primer Festival Mundial de Bachata en Rep?blica Dominicana ADN Bachata World Festival, el cual se realizar? en noviembre del presente a?o en la provincia de Puerto Plata.