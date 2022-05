Ray Liotta, el eterno malo de ojos azules con una extensa filmograf?a

The content originally appeared on: El Dia

Washington.- El actor Ray Liotta, fallecido este jueves a los 67 a?os en Rep?blica Dominicana, ser? siempre recordado por sus personajes oscuros y sus papeles de villano o mafioso, pero tambi?n por tener una de las miradas m?s reconocibles del cine.

Nacido en Nueva Jersey en 1954, Liotta deja tras de s? una extensa filmograf?a marcada por t?tulos tan conocidos como “Goodfellas” y “Unlawful Entry>>.

Liotta salt? a la fama por “Something Wild”, la famosa cinta de Jonathan Demme en la que hace de exmarido celos?simo que persigue a su exmujer Melanie Griffith, ante la sorpresa y el miedo de un embobado Jeff Daniels.

Aquella pel?cula le dio el reconocimiento de la cr?tica, que volvi? a tener en muchos otros momentos de su carrera aunque no se plasmaran siempre en premios. Nominado en varias ocasiones a galardones cinematogr?ficos, s? obtuvo el m?s prestigioso de la televisi?n, el Emmy, por un peque?o papel en la serie “ER>>.

El papel m?s importante de su carrera fue posiblemente el de Henry Hill, el protagonista de “Goodfellas”, la pel?cula dirigida por Martin Scorsese en 1990 y en la que comparti? cartel con Robert De Niro, Joe Pesci y Paul Sorvino, entre otros.

“Hasta donde puedo recordar, siempre quise ser un ganster>>. Con esa frase de su personaje empezaba “Goodfellas”, pero sirve tambi?n para etiquetar una carrera en la que el actor de la inquietante mirada de ojos azules interpret? a m?ltiples personajes oscuros, malignos o corruptos.

Pero no siempre fue malo en la gran pantalla. Tambi?n ser? recordado por otros muy diferentes como el de “Field of dreams”, la fantas?a para amantes del b?isbol protagonizada por Kevin Costner.

Entre su extensa filmograf?a destacan otras cintas como “Cop Land” en 1997, en la que intervino junto a Sylvester Stallone, y “Hannibal” en 2001, dirigida por Ridley Scott y en la que comparti? elenco con Anthony Hopkins.

“Identity”, en 2003 junto a John Cusack; “Smokin’ Aces”, con Ryan Reynolds y Ben Affleck, y “Crossing Over”, al lado de Harrison Ford, son otros t?tulos de su larga carrera.

Pero no todo fue cine, y Ray Liotta tuvo muchos trabajos en televisi?n. Protagonista de la serie “Shades of Blue”, estrenada en abril de 2016 y en la que comparti? protagonismo con Jennifer L?pez, revel? a Efe en una entrevista que la televisi?n era para ?l “mucho m?s gratificante” que el cine.

En los ?ltimos a?os, Ray Liotta estaba viviendo un resurgir de su carrera que empez? en 2019 cuando fue elegido para interpretar el papel de Aldo “Hollywood Dick” Moltisanti en “The Many Saints of Newark”, la precuela de la serie “The Sopranos>>.

La pel?cula transcurre durante la d?cada de 1960, en la que se produjeron disturbios raciales en Newark, Nueva Jersey, la ciudad que precisamente vio nacer a Liotta en 1954.

Tambi?n particip? recientemente en t?tulos como “No Sudden move”, el thriler de Steven Soderbergh protagonizado por Don Chedle y Benicio del Toro, y la aclamada “Marriage Story”, por la que comparti? un premio Spirit Award.

Seg?n se?alan medios estadounidenses, Liotta se encontraba en Rep?blica Dominicana participando en otro rodaje, el de “Dangerous Waters>>. En los ?ltimos tres a?os no hab?a dejado de trabajar. Como una persona dulce y muy querida lo han definido ya algunos compa?eros como Lorraine Braco y Jamie Lee Curtis. Un perfil lejano al que lo defini? en la ficci?n, como uno de los malos m?s conocido de las ?ltimas d?cadas. Y con una mirada inquietante dif?cil de olvidar.

Filmograf?a

Cine

A?o

T?tulo

Personaje

1983

The Lonely Lady

Joe Heron

1986

Something Wild

Ray Sinclair

1987

Arena Brains

El Artista

1988

Dominick and Eugene

Eugene <> Luciano

1989

Field of Dreams

Shoeless Joe Jackson

1990

Goodfellas

Henry Hill

1992

Article 99

Dr. Richard Sturgess

1992

Unlawful Entry

Oficial Pete Davis

1994

No Escape

Capit?n J.T. Robbins

1994

Corrina, Corrina

Manny Singer

1995

Operation Dumbo Drop

Capit?n T.C. Doyle

1996

Unforgettable

Dr. David Krane

1997

Turbulence

Ryan Weaver

1997

Cop Land

Detective Gary <> Figgis

1998

Phoenix

Detective Harry Collins

1999

Muppets from Space

Guardia de puerta #1

1999

Forever Mine

Mark Brice

2000

Pilgrim

Jack

2000

A Rumor of Angels

Nathan Neubauer

2001

Hannibal

Paul Krendler

2001

Heartbreakers

Dean Cummano / Vinny Staggliano

2001

Blow

Fred Jung

2002

Narc

Teniente Henry Oak

2002

John Q.

Jefe Gus Monroe

2002

Ticker

FBI Agent

2003

Identity

Samuel Rhodes

2004

The Last Shot

Jack Devine

2004

Control

Lee Ray Oliver

2005

Revolver

Dorothy Macha

2005

Slow Burn

Ford Cole

2006

Even Money

Tom Carver

2006

Take the Lead

Desconocido

2006

Local Color

John Talia Sr.

2006

Comeback Season

Walter Pearce

2006

Smokin’ Aces

Agente del FBI Donald Carruthers

2007

Wild Hogs

Jack Blade

2007

In the Name of the King: A Dungeon Siege Tale

Gallian

2007

Battle in Seattle

Mayor Jim Tobin

2007

Bee Movie

?l mismo

2008

Hero Wanted

Detective Terry Subcott

2008

Powder Blue

Jack Doheny

2009

Crossing Over

Cole Frankel

2009

Observe and Report

Detective Harrison

2009

La Linea

Mark Shields

2009

Youth in Revolt

Lance Wescott

2010

Crazy on the Outside

Gray

2010

Date Night

Joe Miletto

2010

Snowmen

Reggie Kirkfield

2010

Chasing 3000

Adulto Mickey

2010

Charlie St. Cloud

Florio Ferrente

2011

The Details

Peter Mazzoni

2011

The Son of No One

Capit?n Marion Mathers

2011

All Things Fall Apart

Dr. Brintall

2011

Street Kings 2: Motor City

Detective Marty Kingston

2011

The River Murders

Jack Verdon

2011

Field of Dreams 2: Lockout

Roger Goodell

2011

The Entitled

Richard Nader

2012

Wanderlust

?l mismo

2012

Killing Them Softly

Markie Trattman

2012

Breathless

Sheriff Cooley

2012

The Iceman

Roy DeMeo

2012

The Place Beyond the Pines

DeLuca

2012

Ticket Out

Jim

2012

Yellow

Afai

2012

Bad Karma

Molloy

2012

Dear Dracula

Conde Dr?cula

2013

The Devil’s in the Details

Dr. Robert Michaels

2013

Pawn

Hombre en el traje

2013

Suddenly

Todd Shaw

2014

Better Living Through Chemistry

Jack Roberts

2014

Muppets Most Wanted

Big Papa

2014

The Identical

Reece Wade

2014

Sin City: A Dame to Kill For

Joey

2014

Revenge of the Green Dragons

Agente del FBI Michael Bloom

2014

Stretch

?l mismo

2014

Kill the Messenger

John Cullen

2015

Blackway

Blackway

2015

Campus Code

Barman

2016

Sticky Notes

Jack

2016

Flock of Dudes

T?o Reed

2019

Marriage story

Jay Marotta

2020

Hubie Halloween

Sr. Landolfa

2021

No Sudden Move

Frank Capelli

2021

The Many Saints of Newark

Aldo <> Moltisanti / Salvatore <> Moltisanti

2022

Cocaine Bear

TBA

Broken Soldier

Sr. Ancilla

TBA

El Tonto

Televisi?n

A?o

T?tulo

Personaje

1978-1981

Another World

Joey Perrini

1980

Hardhat and Legs

Familia

1981

Crazy Times

Johnny <> Lazarra

1983

St. Elsewhere

Murray

1983

Casablanca

Sacha

1984

Mike Hammer

Tony Cable

1985

Our Family Honor

Oficial Ed Santini

1991

Women & Men 2: In Love There Are No Rules

Martin Meadows

1995

Frasier

Bob

1998

The Rat Pack

Frank Sinatra

2001

Family Guy

Zack

2001-2002

Just Shoot Me!

?l mismo

2002

Point of Origin

John Leonard Orr

Saturday Night Live

?l mismo (Anfitri?n)

2004

ER

Charlie Metcalf

2006-2007

Smith

Bobby Stevens

2008

SpongeBob SquarePants

L?der de la banda Bubble Poppin Boys

2010

Hannah Montana

Director Luger

2011

The League

Sr. Hudabega

2012

Phineas and Ferb

?l mismo

2012

NTSF:SD:SUV::

Jason

2012

Abominable Christmas

Abominable Dad

2014

The Money

George Archer

2015

Texas Rising

Lorca

2015-2016

The Making of the Mob

Narrador

2016-2018

Shades of Blue

Ten. Matt Wozniak

2016

Modern Family

?l mismo

2017

Unbreakable Kimmy Schmidt

Paulie Fiuccillo

2017

Young Sheldon

Vincent

2018

Great News

?l mismo

2018

The Simpsons

Morty Szyslak

2021

Hanna

Gordon Evans

TBA

In with the Devil

James <> Keene

Videojuegos

A?o

T?tulo

Personaje

2002

Grand Theft Auto: Vice City

Tommy Vercetti

2013

Call of Duty: Black Ops II (Zombies)

Billy Handsome

V?deos musicales

A?o

T?tulo

?lbum

Artista

Personaje

2014

<>

Listen

David Guetta

El Villano

2015

<>

x

Ed Sheeran and Rudimental

Teatro