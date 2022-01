Ramonet: el enjambre explica el nuevo enfoque del poder de la comunicaci?n

The content originally appeared on: El Dia

Por: Jes?s D?az y Altagracia Kubinyi

1 ?Qu? es la teor?a del enjambre ?

El enjambre es en s? una especie de inteligencia colectiva, por ejemplo: hay dos colonias animales que siempre han fascinado al ser humano que son las abejas y las hormigas porque funcionan como una inteligencia colectiva.

Hoy, cada uno de nosotros, cada ciudadano tiene tel?fono inteligente y con ?l puede comunicar. Mientras te comunicas con tus amigos y eres completamente aut?nomo, no perturbas para nada el sistema; pero si de repente, en una ocasi?n particular, como lo que pas? en Puerto Rico (el pueblo sali? a la calle a pedir la destituci?n del gobernador Ricardo Rossell?) una gran parte de la poblaci?n est? muy afectada y decide reaccionar en com?n y todos los tel?fonos se conectan entre ellos, eso va a funcionar como un enjambre, de manera sorpresiva aumenta la audiencia en la televisi?n nacional, circula la informaci?n y produce efectos. Algunos de los grandes medios van a tratar de controlar a la poblaci?n, los medios individuales conectados al enjambre van a producir un circuito cr?tico informativo y, por consiguiente, es algo que puede entrar como contrapeso a la informaci?n dominante.

2 ?Existen periodistas due?os de grandes medios de comunicaci?n?

El tel?fono es un gran medio; t? tienes tanto poder y tanta capacidad para ser due?o de un medio de comunicaci?n. El Sr. Trump, por ejemplo, tiene 60 millones de seguidores en Twitter y 30 millones de seguidores en Facebook y ?sabes cuantas personas votaron por ?l? (…)63 millones.

No hay ning?n telediario aqu? en Estados Unidos que tenga 60 millones, si tomas todos los telediarios de las siete de la tarde aqu? en estados unidos, todos y sumas todas las audiencias ninguno llega a 30 millones. Y ?l, solo con su tel?fono tiene 60 millones, entonces no digas que un individuo no tiene el poder y la capacidad de comunicarse con mucha gente. Los influencers, bueno Kim Kardashian ?Cu?ntos seguidores crees que tiene?, tiene 110 millones, m?s que el s?per Bowl, ?110 millones! Ese es el cambio de la comunicaci?n, no hay que estar esperando a compr?rselas a CNN. T?, en tu bolsillo tienes la posibilidad de comunicarte con 10,15 millones de personas.

3- ?C?mo logra el estudiantado de comunicaci?n en cualquier parte del mundo, que esas nuevas herramientas se conviertan ?tiles para su desarrollo, tanto profesional en el ?mbito de la comunicaci?n y que el ciudadano com?n que tambi?n las utiliza no represente un desaf?o negativo para esos j?venes que deciden desarrollarse en el mundo de la comunicaci?n?

Hoy d?a tenemos muchos ejemplos. En particular, yo digo que hay que ver lo que est?n haciendo los influencers, porque como conseguirlo a partir del anonimato completo, no han ido a un canal de televisi?n, no han escrito una novela, no han ganado el premio Nobel, no tienen el ?scar (…) Han salido del anonimato y se han transformado en personas que millones de personas siguen.

Si t? te paseas por aqu? por las calles de Nueva York vas a ver en los paneles publicitarios que hay casas de relaciones p?blicas que est?n proponiendo a las marcas una estrategia de comunicaci?n mediante los influencers, entonces, es decir que en la Rep?blica Dominica es igual.

Hoy existe la capacidad de salir de esta dependencia de los medios tradicionales, lo que pasa es que hay que creer en estos nuevos medios, no hay que pensar que estos nuevos medios no son m?s que un tel?fono, noo, noo, es igual que un gran escritor que solo tiene una pluma. Claro, necesita un editor, esa ha sido la gran dependencia, pero hoy no se necesita a nadie, a nadie, t? puedes comunicar; en el mundo hay m?s o menos unos 500 millones de personas que hablan espa?ol, 500 millones, ese es tu potencial, ese es tu p?blico, esa es tu audiencia.