Rafael Devers: No me desespero por contrato. Se mi valor

The content originally appeared on: El Dia

Santo Domingo.-Estar fuera de la danza de los megacontratos que estan recibiendo los jugadores en las Grandes Ligas, no inquieta al dominicano Rafael Devers, de los Medias Rojas de Boston.

“No ando viendo eso. Mis numeros estan ahi y ellos hablan por mi. Se lo que valgo y no tengo que estar diciendoselo a nadie.

Se lo quiero y tengo mi mente enfocada en lo que quiero”, explico Devers al ser entrevistado por EL DIA antes de marcharse a los entrenamientos de los Medias Rojas en el complejo de su mentor Amaurys Nina.

Devers fue enfatico en senalar que no va a aceptar una oferta que no le guste, asegurando que no ha recibido ninguna oferta de los Medias Rojas. “Sabran ellos por que no me la han hecho. No me desespero, mi familia esta bien que para mi es lo mas importante en la vida”, replico el antesalista de Boston.

Aclaro que para firmar un nuevo contrato con Boston tiene que sentirse bien y gustarle la oferta que le hagan. “Si no, nos vamos ano tras ano”.

En 2021 Devers disfruto de otra gran temporada al batear para .279, con 76 extrabases (38 jonrones, 37 dobles y un triple), y 113 empujadas. Ademas porcentaje de embasarse de .352, slugging de .538 para un OPS de .890. Asistiendo por primera vez al Juego de las Estrellas.

Preciso y directo

Devers reitero que no gana nada con decir que es el mejor. “Lo mio es ir al terreno y demostrar lo que soy, por eso estoy enfocado en mejorar la calidad de mi juego cada dia para dar lo mejor de mi y asi ayudar a mi equipo a ganar”, dijo el nativo de Sanchez, Samana.

Mejorar defensa

Devers asegura que uno de sus principales objetivos es seguir mejorando en la defensa de la antesala y para ello trabaja bastante con el dirigente Alex Cora y el coach de tercera, el tambien dominicano Carlos Febles, asi como con el ex jugador venezolano Gregor Blanco.

“Tengo varios anos trabajando con Gregor en Tampa y me ha ayudado bastante. Por la gracia de Dios tengo como companeros a Xander Bogaert y a J.D. Martinez, quienes siempre estan pendiente de mi y me aconsejan para que me vaya bien. Bogaert sabe mucho porque al igual que yo subio a las Mayores con 20 anos”, dijo Devers.

El dominicano aseguro que aun con la huelga que afecto la apertura de los entrenamientos primaverales trabajo bastante y tendra otra gran campana.

Objetividad

— Los ajustes

Devers reconoce que la clave para triunfar como bateador en la actualidad esta en los ajustes, debido a que te estudian por la tecnologia. Si bateaste bien las bolas rapidas en una serie, en la proxima solo veras rompientes, por lo que debes hacer los ajustes para batear.