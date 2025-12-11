Rafa Boba sobre su despido de ‘El Mañanero’: “Me llamaron de siete lugares más”

A raíz de su despido de "El Mañanero", Rafa Boba desmintió los rumores sobre supuesta conducta indisciplinada tras la razón que generó su salida del programa de radio, aclarando que ha renunciado de proyectos anteriores por decisión propia.

El humorista fue despedido horas después de aparecer como invitado en "Esto no es radio", espacio donde fue contratado recientemente, el cual corresponde a otra emisora y se transmite en el mismo horario de "El Mañanero".

Durante una entrevista con la comunicadora Giselle Jorge, el actor reveló que no esperaba la cancelación, sin haber tenido la oportunidad de explicar su versión.

"Dios es grande porque se cerró esa puerta y se abrieron siete puertas, siete lugares me llamaron", dijo Boba, quien la semana pasada se unió oficialmente a la plataforma de Alofoke Media Group.

Asimismo, Boba señaló que sintió dolor por la decisión de su amigo.

El artista, ganador de Premios Soberano en la categoría Comediante del Año en 2025, hizo su debut en "Esto no es radio" con la imitación del ministro de Turismo David Collado. Ahora, Rafael Bobadilla forma parte del elenco junto a Ariel Santana, Gabi Desangles, Lizbeth Santos, Ramón Tolentino, José Martínez Brito, Pedro Casals y Hansel García.