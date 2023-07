Yoel vio que potentes luces que cegaban sus ojos se acercaban r?pidamente hacia ?l. Sinti? un fuerte golpe y rod? por el pavimento. Cuando despert? vio seres extra?os que se mov?an a su alrededor con gestos y expresiones indescifrables. Se sum? de nuevo en un profundo y extra?o pensamiento, sin atinar a saber qu? ocurri?.

Cuando a Yoel le contaron que hab?a sido atropellado por un veh?culo en plena v?a, en la Calle 17, apenas lo crey?. Solo hab?a tomado un par de tragos con su amigo Jorge y recordaba, con vaga claridad, que no hab?a perdido el tino por efecto del alcohol. En sus cavilaciones en una sala del hospital, a donde fue llevado, ?ste no lleg? a memorizar siquiera si alg?n veh?culo se desplazaba por aquella v?a en el momento en que se dispuso a cruzarla. Adem?s, aquellas luces fulgurantes que irradiaron con luminosidad su rostro, no le parecieron de un veh?culo. Un mar de dudas comenz? a invadirlo.

Los m?dicos del hospital, asombrados, no entendieron tampoco c?mo, si con toda la aparatosidad que se dijo fue este choque, Yoel no sufriera ni una sola quebradura de hueso. Los golpes eran peque?as contusiones curables, tal vez, antes de los diez d?as. El trauma psicol?gico que sufri? Yoel, sin embargo, fue estremecedor. ?Qu? fuerza extra?a pudo causar este efecto devastador? Los galenos, algunos de ellos con especialidades en diferentes disciplinas m?dicas, no sal?an de su extra?eza, Yoel parec?a un ser alucinado. Si no hubiera sido por las personas que lo llevaron al centro de salud entre llantos y algarab?as, mientras juraban que hab?a sido atropellado, los m?dicos hubieran dudado de la ocurrencia del accidente.

Todos atestiguaron que Yoel fue chocado en plena v?a, pero ?por qui?n? ?C?mo? ?A d?nde fue a parar el veh?culo que se alega lo atropell?? Aunque todos afirmaban lo del accidente, nadie supo precisar en qu? momento aconteci? este hecho ni describir el veh?culo o artefacto que caus? el accidente.

Todos -casi a coro- relataron que acudieron a socorrer a Yoel cuando ?ste cay? al pavimento.

-“Se ve?a moribundo…”, dijeron. Algunos, incluso, sostuvieron que no se debi? tan siquiera llevarlo al m?dico, ya que su condici?n-a juicio de ?stos-era la de una persona condenada a morir, un moribundo que fallecer?a en el trayecto al hospital.

-“Hay que hacer algo, no se puede dejar morir”, grit? una joven se?ora, la cual, sin pensarlo mucho, levant? al moribundo del pavimento y se lo ech? sobre sus hombros. La mujer corri? despavorida por las calles y cientos de personas se agregaron detr?s de ella. Algunas llorosas y otras que clamaban para que no se le deje morir.

Solo un m?ndigo, todo harapiento y envejecido, dijo que sab?a qui?n atropell? a Yoel. El haraposo relat? a polic?as y curiosos que luces de todos los colores, formadas en abanicos, fueron las causantes del choque a Yoel. Todos quedaron estupefactos por lo inveros?mil de su narrativa.

Nadie crey? al aturdido anciano. No le vali?, por m?s que insisti?, en su afirmaci?n de que era el ?nico que estuvo all?, el ?nico testigo que presenci? el accidente.

Cuando a Yoel le dijeron lo que contaba el m?ndigo, record? perfectamente lo ocurrido. A su mente llegaron luces fulgentes en colores de arco?ris y memoriz? aquel instante en que estas luces multicolores, extra?as, se abalanzaron sobre su d?bil contextura f?sica y sufri? un fuerte impacto que lo estremeci? profundamente.

Los m?dicos, psic?logos y psiquiatras trataron de manera insistente que Yoel hiciera inauditos esfuerzos mentales para recordar el resto de los episodios perdidos en su memoria. No sirvieron de nada sirvieron sus arrojos facultativos. Han pasado decenas y decenas de a?os y nadie, salvo el m?ndigo, ha podido determinar qui?n choc? a Yoel.

Un periodista que estuvo indagando sobre qui?n choc? a Yoel, -con sus dotes de sabueso y toda la curiosidad propia de estos comunicadores- me hizo un razonamiento que me parece l?gico. Expuso que despu?s de examinar a profundidad sobre esta interrogante, lleg? a la conclusi?n de que Yoel no es Yoel, sino que es el mismo pueblo dominicano. Lleg? a esa conclusi?n despu?s de hacer un s?mil con lo ocurrido, tanto a ?ste como a la masa de hambrientos dominicanos.

Refiri? que seg?n su analog?a, a Yoel lo choca un espectro de luces de colores fulgentes y nadie nunca ha sabido qui?n lo hizo, mientras ocurre lo mismo con el pueblo. Los pol?ticos viven atropell?ndolo con promesas de todos los colores las cuales se difuminan con el transcurrir del tiempo. Al final, nadie sabe de nada de los ofrecimientos que quedan en el pasado. Y aun as? sigue vivo como Yoel, sobrevive a los embates de palabras multicolores de pol?ticos, empresarios, periodistas, economistas y todos los dem?s. Los m?dicos del pueblo,-que terminan siendo empleados de los pol?ticos y empresarios-diagnostican todo tipo de bonanzas y esperanza, para ellos todo siempre est? bien, y es tal el aturdimiento, que el mismo pueblo no logra determinar qui?n lo choc?.

El anciano menesteroso, que termin? siendo el pueblo que lo ve todo, observa todo y carga con aquel c?mulo de vivencias, lleva sobre s? la amarga experiencia de saber qui?n lo choc?, qui?n le tiene en estado de indefensi?n, pero cuando lo dice, ocurre que nadie le cree.

*El autor es periodista.