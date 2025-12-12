¿Qué se sabe hasta ahora del petrolero venezolano?

Estados Unidos trasladó este jueves a uno de sus puertos el petrolero venezolano incautado el día anterior para inspeccionar su cargamento de crudo, en un nuevo capítulo de la campaña militar que la Administración del presidente estadounidense Donald Trump mantiene en el Caribe frente a Venezuela.

"El buque irá a un puerto estadounidense y Estados Unidos sí tiene la intención de incautar el petróleo. Sin embargo, existe un proceso legal para la incautación de ese petróleo, y ese proceso legal será seguido", declaró la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, en una rueda de prensa.

La operación se llevó a cabo de manera conjunta con el Departamento de Justicia de Estados Unidos, el Departamento de Guerra (anteriormente Defensa) y la Guardia Costera, agregó.

El petrolero, de nombre Skipper y que navegaba con falsa bandera, fue incautado el miércoles por orden de un juez estadounidense por sus vínculos previos con el contrabando de petróleo iraní, sancionado por Washington, aunque en esta ocasión transportaba crudo venezolano, según The New York Times.

El buque fue interceptado en un gran operativo, con efectivos estadounidenses fuertemente armados abordando la embarcación desde helicópteros y lanchas rápidas.

La incógnita de la tripulación

El presidente venezolano, Nicolás Maduro, denunció que los tripulantes del buque están "desaparecidos" y adelantó que llevará este hecho, que tacha de "piratería criminal", a instancias internacionales.

Según Leavitt, el petrolero está actualmente pasando por "un proceso de decomiso" y Estados Unidos tiene un equipo de investigación a bordo que está interrogando a la tripulación.

Maduro también afirmó que el buque transportaba 1.900.000 barriles de petróleo. Además, denunció que esta incautación revela que el despliegue militar de Estados Unidos es para "robar" el crudo venezolano.

Falsa bandera de Guyana

El buque navegaba con una bandera de Guyana, un país vecino a Venezuela que ha dado su respaldo al despliegue militar estadounidense en el Caribe y que sigue en disputa con Caracas por el Esequibo, una región fronteriza administrada por Georgetown.

La incautación del petrolero se produjo el mismo día que Guyana anunció la firma de un acuerdo con EE.UU. para ampliar la cooperación militar entre ambos países.

Las autoridades marítimas guyanesas confirmaron que este petrolero de nombre Skipper no está registrado en el país y denunciaron que este uso "no autorizado de la bandera" es "inaceptable".

Rechazo de Colombia y Cuba

Un día después de la incautación del petrolero, el Gobierno colombiano de Gustavo Petro rechazó el ataque y dijo que su nación no tiene ninguna razón para denegar una posible solicitud de asilo del Maduro, en caso de dejar el poder en su país.

Antes de la reacción colombiana, Trump había apuntado a Petro como "el siguiente" foco de su presión militar, que ha dicho que podría expandir a operaciones terrestres en Venezuela pronto.

Otra nación que condenó la incautación estadounidense fue Cuba, cuyo presidente, Miguel Díaz-Canel, aseguró que "constituye un acto de piratería, violatorio del Derecho Internacional y una escalada en la agresión contra ese hermano país".

Nuevas sanciones contra familiares de Maduro

Además de la incautación del petrolero, el Departamento del Tesoro incluyó en la lista de sancionados a Efraín Antonio Campo Flores, Francisco Flores de Freitas y a Carlos Erik Malpica Flores, todos ellos emparentados con la esposa de Maduro, Cilia Flores.

Los tres forman parte de una batería de sanciones de la Administración de Donald Trump que también afecta al sector petrolero venezolano, incluyendo a un empresario y seis compañías navieras, y bloqueando a seis buques.

El Departamento del Tesoro apuntó en un comunicado que Campo Flores y Flores de Freitas, conocidos como los "narcosobrinos", fueron arrestados en Haití en 2015 por narcotráfico y condenados en Estados Unidos en 2016.

En su última aparición pública, Trump dijo en la Casa Blanca que su campaña de presión frente a las costas venezolanas "se trata de muchas cosas", cuando fue cuestionado por periodistas luego de la incautación del petrolero.

"Cualquiera que se involucre en eso ahora mismo no le va a ir bien", apuntó Trump, que volvió a repetir que los ataques "en tierra" sobre grupos que Washington vincula con el narcotráfico "se están poniendo en marcha".