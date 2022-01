?Qu? dicen el budismo y el hinduismo sobre el karma y la reencarnaci?n?

The content originally appeared on: El Dia

El venerable Nandisena es el representante de M?xico ante el Consejo Mundial de Buddhismo. Convers? con BBC Mundo v?a Zoom.

Una l?nea de Budas en Myanmar.

<<No usamos el t?rmino reencarnaci?n porque literalmente no hay nada que pase de un momento a otro. Hay una continuidad, pero no hay una identidad. No hay nada de la conciencia anterior que se transmita como una esencia a la conciencia siguiente>>.