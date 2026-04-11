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Puerto Plata y Espaillat están en alerta roja; COE aumenta alerta para algunas provincias

11 April 2026
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Ante los aguaceros moderados a fuertes, las tormentas eléctricas y ráfagas de viento, además de las granizadas que se registran en algunas zonas del país, el Centro de Operaciones de Emergencias (COE) aumentó los niveles de alerta para varias provincias.

En alerta roja se encuentran Puerto Plata y Espaillat, mientras que en alerta amarilla están Monseñor Nouel, Santiago Rodríguez, Santiago, La Vega, Montecristi, Elías Piña, Valverde, María Trinidad Sánchez, San Cristóbal, Santo Domingo, Distrito Nacional, Monte Plata, San José de Ocoa y Duarte (en especial el Bajo Yuna).

En alerta verde están Hato Mayor, El Seibo, Hermanas Mirabal, San Pedro de Macorís, Dajabón, San Juan, Independencia, Bahoruco y Sánchez Ramírez.

Estas alertas ante posibles crecidas de ríos, arroyos y cañadas, así como inundaciones repentinas o urbanas, para estas provincias y el Distrito Nacional.

Hasta el momento reportan 12 acueductos fuera de servicio, afectando una población de 76,742 usuarios, conforme al Instituto de Agua Potable y de Alcantarillado (INAPA); mientras que la Corporación de Acueductos y Alcantarillado de Santo Domingo (CAASD) reporta que tres sistemas de agua que resultaron afectados fueron restablecidos.

Para este domingo, desde la madrugada y durante las horas matutinas, el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó que se prevén aguaceros fuertes en ocasiones, tormentas eléctricas y ráfagas de viento sobre las provincias de la costa Atlántica y Valle del Cibao.

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