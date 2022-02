?Puede la obesidad afectar la vida sexual?

The content originally appeared on: El Dia

Santo Domingo.-La obesidad es un factor que afecta directamente la actividad sexual y se manifiesta en un alto porcentaje de hombres y mujeres.

La doctora Amny Acosta Then, es especialista en endoscopia bariatrica, creadora de sistemas multidisciplinarios que tratan el sobrepeso a cualquier edad, explica que la obesidad afecta de manera determinante el sexo en la pareja, no solo por la libido ,sino tambien las consecuencias metabolicas y vasculares como hipertension y colesterol alto que altera la circulacion sanguinea, imposibilitando la ereccion, por la misma enfermedad o el uso de algunos antihipertensivos.

La obesidad es uno de los principales factores para desarrollar diabetes tipo 2; en el hombre cuando hay resistencia a la insulina descienden los niveles de testosterona, lo que impide lograr la ereccion.

En la mujer

En el caso de la mujer, esta misma patologia disminuye el flujo sanguineo del clitoris reduciendo la excitacion e incapacidad para llegar al orgasmo cuando la concentracion de grasa es abdominal dificulta ciertas posiciones, el esfuerzo durante el acto, el sofocamiento, la incomodidad, impidiendo el rendimiento al maximo.

Esto trae como resultado la baja autoestima que, logicamente, afecta de forma determinante en la vida intima de la pareja.

Perdida autoestima

La perdida del autoestima provoca que los encuentros sexuales sean mas limitados al no aceptar su cuerpo, incluso las mujeres prefieren que el acto se haga con la luz apagada , porque no se aceptan esteticamente, creando inseguridad frente a su pareja por la distorsion que tienen de su imagen.

La doctora Acosta Then conferencista nacional y de la universidad de Oxofrd, Inglaterra, sugiere que uno de los metodos sin cirugia mas seguros en tratar la obesidad y el sobrepeso es la gastroplastia o manga endoscopica, y en aquellos pacientes que tienen una regancia de peso luego de una cirugia bariatrica existe una esperanza sin cirugia que es el metodo Tore (reparacion de manga gastrica y bypass), los mismo pueden realizarse desde los 12 hasta 70 anos.

“La vida del paciente puede cambiar drasticamente cuando busca ayuda. Un tratamiento endoscopico bariatrico a la par de un seguimiento multidisciplinario representa una alternativa ideal y segura para tratar el sobrepeso y obesidad”.

Alternativa sin cirugia

En Republica Dominicana, la doctora Acosta Then ofrece esta alternativa sin cirugia junto a su equipo de especialistas, para pacientes que no han logrado exito con planes nutricionales tradicionales, que no califiquen a una cirugia bariatrica o que no deseen hacerla. Afirma que son procedimientos seguros y en el mundo no hay casos de mortalidad registrada.

Especialista

Acosta Then es la primera mujer dominicana en estar certificada por la Asociacion de Endoscopia bariatrica de Estados Unidos, pionera en la zona norte del pais .

Es la directora de la clinica de obesidad y especialidades Salutte Clinic y es de las pocas endoscopistas en el mundo que dominan la tecnica , con una experiencia de 2,200 casos de exito y autorizada por sus representantes en la Republica Dominicana. Actualmente es lider en el Caribe en estos tratamientos.

Procreacion

— Infertilidad

La infertilidad tiene una relacion directa con la obesidad, por la alta tasa de probabilidad de sindrome de ovario poliquistico que dificulta el embarazo, y en el hombre los espermatozoides se tornan mas lentos.