El Colegio M?dico Dominicano (CMD) ha ido sumando reclamos generales en el sistema de salud que van m?s all? de honorarios y mejor?as entendibles para ejercer su profesi?n. A honorarios y reajuste en procedimientos, le agregaron que se incremente de 8 a 24 mil pesos la cobertura anual de medicamentos por cada afiliado, esto ?ltimo por solo poner un ejemplo.

Pero, digo yoooooo, ?no ser?a m?s viable, pr?ctico y objetivo y alcanzable que el Colegio M?dico centre sus peticiones en mejor?a de los m?dicos? Pienso que el foco del di?logo y discusi?n ser?a el adecuado.

Y muchos me dir?n que soy enemigo de los pacientes, que soy enemigo del pueblo, etc. No. Les digo no.

Pienso que si se deslinda la agenda las conversaciones para detener los paros a afiliados de ARS ser?an m?s fluidas.

Y pienso que mejor las organizaciones sociales se encarguen de reclamos sociales de m?s alcance, para lo cual los gremialistas est?n aliados a la Coalici?n por una Seguridad Social Digna, compuesta por un abanico de organizaciones profesionales que podr?a lograr mejores ?xitos, incluyendo el CMD.

Es una propuesta. Que los m?dicos pongan el punto de mira en su mejor?a y que m?s adelante organizaciones sociales, comunitarias y profesionales se embarquen en otra batalla para que se modifique la Ley 87-01 sobre Seguridad Social, que tanta falta hace en este momento.