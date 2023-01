Pronto lo tin e prome registro nacional y prome permiso temporario pa opera centro di cuido di mucha na Aruba

The content originally appeared on: News Americas Now

The content originally appeared on: Diario

ORANJESTAD (AAN): Departamento di Mucha y Hoben (DMH) a finalisa un fase sumamente importante, esta e website como tambe e software pa asina cuminsa acumula e informacionnan y registracion di e centronan di cuido di mucha. Pero banda di esaki, e website ta un fuente, unda e Centronan di Cuido di Mucha por

ricibi e.o. tur informacion, pero tambe por start e proceso pa aplica pa un permiso temporario pa opera nan centro.

Desde 2020 tin diferente movecion andando dentro di e Centronan di Cuido di Mucha. Entre otro a logra haci un estudio riba e situacion inicial di e Centronan di Cuido di Mucha y a formalis’e den un rapport titula ‘Nulmeting Kinderopvang’ na Aruba. Despues di esaki tambe a finalisa y concretisa e Manual di Regulacion (Handleiding Kwaliteitseisen Kinderopvang), unda ta describi tur e exigencianan minimo pa opera un Centro di Cuido di Mucha. Mirando cu e Landsverordening Kinderopvang ta den fase final pa drenta na vigor, ta bon pa accentua, cu ta desde 2017 a aproba e ley aki unanimamente den Parlamento y a yega e momento cu DMH ta yega na e prome stap di cuminsa cu e prome Registro Nacional oficial di e Centronan di Cuido di Mucha na Aruba.

Kico esaki ta nifica pa un Centro di Cuido di Mucha?

Un Centro di Cuido di Mucha, unda ta brinda cuido profesional di cinco (5) of mas mucha, den categoria di edad di seis siman te ora cu nan caba scol basico (AB2017 No. 38), tin e obligacion di aplica pa un permiso temporario, pa asina por opera su Centro. Pues, e Centronan di Cuido di Mucha ta aplica mediante e website di DMH, cu nos a lansa awe, pa un permiso temporario pa por opera.

Mas cu claro DMH tambe ta cla pa duna asistencia personal na e Centronan di Cuido di Mucha cu tin necesidad den esaki. Pues kier a pidi tur Centro di Cuido di Mucha cu ta desea di haya ayudo den e proceso aki, tuma contacto directamente cu DMH na This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. of This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Pa tur persona cu ta desea di habri un Centro di Cuido di Mucha despues di 31 di maart 2023, lo tin di cumpli cu tur rekesito indica akiriba, como tambe e rekesitonan menciona den e Handleiding Kwaliteitseisen Kinderopvang. E persona nan aki LO NO BIN DEN REMARKE MAS pa e fase di transicion.

DMH ta papia di un permiso temporario, mirando cu tin diferente aspecto minimo cu mester cumpli cu ne y cu ta bin dilanti den e ‘Handleiding Kwaliteitseisen Kinderopvang’, pa despues cuminsa cu e permiso definitivo. Niun centro no ta ricibi e permiso temporario ainda, esey lo ta mas den luna di april, na momento cu a haci un inventario completo di cada centro di cuido. E permiso temporario aki cu su recomendacionnan tin un validez te cu maart 2025. Mas informacion lo sigui den e siguiente lunanan.

