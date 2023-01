Santo Domingo.- El presidente Luis Abinader dijo este mi?rcoles que el 50% de la reforma de la Polic?a Nacional tiene un componente educativo, para lo cual ya se han establecido las estrategias y acuerdos que permitan una mayor formaci?n de los miembros que ingresen en esa instituci?n.

Para esos fines, dijo el mandatario, se cre? la Comisi?n T?cnica para la Reestructuraci?n del Sistema Educativo de la Polic?a Nacional, que coordina la catedr?tica e historiadora Mukien Adriana Sang Ben.

El programa de formaci?n a polic?as est? coordinado por el Consorcio de Educaci?n C?vica y va dirigido a 35,000 miembros y 160 facilitadores, contemplando unos 1,400 cursos de capacitaci?n en todo el proceso. Las nuevas ense?anzas incluyen habilidades personales e interpersonales, ?tica y anticorrupci?n, derechos humanos y valores democr?ticos, cultura de paz y mantenimiento del orden p?blico.

El presidente Abinader, al recibir el informe de la comisi?n tras su primer a?o en funcionamiento, destac? que buscan convertir al Instituto Policial de Educaci?n Superior (IPES) en la principal academia de su ramo en la regi?n. Para ello, se est? trabajando en la reestructuraci?n y adquisici?n de equipos, cuyos recursos se contemplan en el presupuesto de este a?o 2023.

El mandatario resalt? que, adem?s de los nuevos entrenamientos a los polic?as, la instituci?n contar? con modernas infraestructuras, como es el caso de la escuela de formaci?n de Hatillo, San Crist?bal, cuyo presupuesto ya est? disponible este a?o. Calific? de “penosa” las condiciones de las edificaciones del cuerpo, las cuales est?n mejorando como han hecho con las infraestructuras de las Fuerzas Armadas.

Los cambios no se dan de la noche a la ma?ana y se producen a trav?s de un proceso, consider? por su parte la maestra Mukien al presentar el informe en un acto en el Palacio Nacional. Participaron en el mismo los ministros de la Presidencia, Joel Santos, y de Interior y Polic?a, Jes?s V?squez Mart?nez, as? como el director de la Polic?a, mayor general Eduardo Alberto Then y el comisionado para la Reforma, Jos? Vila.

Mukien inst? a todos los actores de la vida nacional a participar en el proceso de transformaci?n de la instituci?n policial tras destacar que la seguridad es un tema de inter?s com?n. “La seguridad es un asunto de todos, por eso se necesita la participaci?n de la sociedad”, a?adi?. Este cambio, explic?, significa crear un modelo educativo con competencias y programas acordes con los nuevos tiempos que contemple profesores e instructores mejor preparados.

Asimismo, Mukien cit? los logros que se han alcanzado en los primeros 10 meses de la comisi?n, entre ellos el dise?o y la puesta en marcha de los cursos contemplados, la capacitaci?n docente, la evaluaci?n, organizaci?n del proceso y la creaci?n de grupos de trabajos. Se espera que en junio de este a?o se tengan los elementos nuevos del perfil del polic?a que necesita el pa?s’, dijo la historiadora.