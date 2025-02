Productor musical JC Restituyo es condenado por violación a la ley sobre derechos de autor

El lanzamiento del disco debió ser realizado en el canal oficial de Rochy RD, nombre artístico de Aderly Ramirez Oviedo, bajo el nombre “Rochy RD x Gkey The Psiquiatra-“Calle de Verdad” y no bajo otro nombre ROCHY RD “Callejon X Gkey”.

