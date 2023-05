Procuradora designa comisi?n para investigar denuncias fiscalizadores, pero <>

The content originally appeared on: El Dia

Santo Domingo.- La procuradora general de la Rep?blica, Miriam Germ?n Brito inform? este viernes que ante las denuncias de irregularidades en las condiciones de trabajo de una parte de los integrantes del Ministerio P?blico, design? una comisi?n independiente, denominada <<Grupo de Trabajo>>, para que realice un diagn?stico institucional.

La comisi?n deber? rendir un <> que permita tomar las medidas oportunas.

<>, asever? la magistrada mediante un comunicado de prensa.

<<Esta y no otra, es nuestra prioridad en estos momentos con relaci?n a la carrera del Ministerio P?blico>>, agreg?.

Adem?s, dijo que <>.

Germ?n Brito enfatiz? que no sucumbir? <> que desde distintos frentes le est? lanzando para que se eluda el cumplimiento de la ley en los procesos que est? conociendo al frente del Consejo Superior del Ministerio P?blico.

<>, afirm?.

En el comunicado se?ala que dentro de las declaraciones dadas, se hace referencia a dimisiones considerables de fiscalizadores en los ?ltimos 15 meses, <<renuncias que, seg?n lo alegado, se han producido por explotaci?n laboral en el ejercicio de sus funciones>>.

A ra?z de la circulaci?n entre los integrantes del Ministerio P?blico de las propuestas de reglamento de escalaf?n y las bases para un concurso interno de ascenso de fiscalizadores, me ha generado gran preocupaci?n las denuncias sobre maltrato y explotaci?n laboral vertidas en medios digitales y escritos, as? como a trav?s de las redes sociales.

Dentro de las declaraciones dadas, se hace referencia a dimisiones considerables de fiscalizadores en los ?ltimos 15 meses, renuncias que, seg?n lo alegado, se han producido por explotaci?n laboral en el ejercicio de sus funciones.

Por supuesto que aseveraciones como las anteriores, de ser ciertas, deben acarrear respuestas contundentes por parte de la instituci?n, m?xime cuando se hace uso del concepto de “mano de obra barata”. Si algo ha caracterizado mi gesti?n y accionar profesional al frente del ?rgano de procuraci?n de justicia penal es la defensa de la igualdad y la no discriminaci?n, no porque sea lo pol?ticamente correcto, sino porque es en lo que firmemente creo. Bajo ninguna circunstancia aceptar? violaciones de derechos en perjuicio del cuerpo que dirijo, ni aprobar? nada que as? disponga (que no es el caso).

Es necesario reconocer, como he dicho ya tantas veces, que el Ministerio P?blico arrastra el lastre de decisiones nefastas del pasado que han generado distorsiones inaceptables, como el que, por supuesta falta de personal, personas que no son fiscales realicen el trabajo que solo est? llamado a ejercer por ley el fiscal. Tambi?n reconozco que, igual que en cualquier otro espacio de trabajo, pueden darse situaciones graves de maltrato que pasen desapercibidas para las altas instancias.

Una de las principales metas que he asumido al frente de la instituci?n es la mejora progresiva, con criterios institucionales estandarizados, de los beneficios que corresponden a los integrantes del Ministerio P?blico. Por ello, procuramos a trav?s de los mecanismos institucionales de previsi?n presupuestaria los recursos necesarios para realizar un reajuste salarial que se aplic? el a?o pasado; el pago de los bonos anual y vacaciones que la normativa interna preve?a desde el 2014, pero que nunca se hab?a cumplido. Este a?o estamos trabajando en la mejora de los planes de salud y seguro de vida. Todo esto representa un monto de casi 700 millones de pesos anuales.

Ante las denuncias de irregularidades en las condiciones de trabajo de una parte de los integrantes de la instituci?n, he designado una comisi?n independiente, denominada Grupo de Trabajo, para que realice un diagn?stico institucional y rinda un informe exhaustivo que permita tomar las medidas oportunas. Tengan seguro que consecuencias habr?.

Esta y no otra, es nuestra prioridad en estos momentos con relaci?n a la carrera del Ministerio P?blico.

Quisiera dejar constancia del compromiso ineludible que, como procuradora general de la Rep?blica, asumo con el cumplimiento de la ley. No sucumbir? al chantaje y la presi?n que desde distintos frentes se est? lanzando para que se eluda el cumplimiento de la ley en los procesos que estamos conociendo al frente del Consejo Superior del Ministerio P?blico. Estar? siempre en disposici?n de conversar, de escuchar las distintas opiniones, de ponderar los reparos que se realicen a las iniciativas cursadas, en el marco del respeto y la consideraci?n que nos debemos como personas decentes.

S? perfectamente lo que significa hacer una carrera, subir los diversos escalones sin saltarse ninguno. Vi gente que me pas? por el lado a exceso de velocidad, pero nunca sucumb? a la maledicencia y la desconsideraci?n ajena. El Ministerio P?blico cuenta con un r?gimen legal que deja poco margen a la arbitrariedad en la gesti?n de la carrera. El reto es cumplirlo con responsabilidad, y corregir las irregularidades que perviven a lo interno de la instituci?n. Ese es el compromiso que he asumido.

Considero que en las actuales circunstancias debemos seguir trabajando con las iniciativas pendientes, ampliar los plazos para recibir observaciones, abrir m?s el debate interno y con la sociedad para que se puedan airear los criterios considerados, corregir lo que fuere necesario y adoptar finalmente medidas pertinentes acorde a las necesidades institucionales, las previsiones presupuestarias y los procedimientos que establece la ley.

Espero que la racionalidad prime y que los reclamos colectivos e individuales sean canalizados sin entorpecer el servicio de procuraci?n de justicia penal.

Conf?o asimismo en que el trabajo que realizar? la comisi?n designada nos permitir? contar con informaci?n ?til para continuar tomando las medidas necesarias para el adecentamiento del Ministerio P?blico.