Primero lloraron a Trujillo, pero despu?s “picaron” su busto en el parque

The content originally appeared on: El Dia

A lo lejos escuchamos gritos hist?ricos y lamentos estremecedores como cuando a uno se le muere una persona muy cercana. Los conmovedores llantos proven?an de la residencia de don Tom?s, cabeza de una reputada y reconocida familia de la comunidad.

Luego, estos gritos contagiaron casi al un?sono a esta peque?a poblaci?n.-“Ay Dios m?o, parece que muri? alguien donde don Tom?s”, expres? Juliana, una residente de la comunidad.

Ca?a la tarde de aquel 30 de mayo de 1961 y Juliana y sus hermanos iban para un peque?o “conuco” que su padre ten?a cerca del “regol?n”, un derivador de las aguas del r?o Yaque del Sur que pasa por las cercan?as de varias comunidades, entre ellas Monserrate y Tamayo. El canal es usado por la industria azucarera de Barahona para llevar las aguas que usa para irrigar sus ca?averales en la zona.

Se devolvieron corrieron hacia la casa de Tom?s para ver qu? ocurr?a realmente y por qu? los gritos. ?Ay lo mataron! ?Ay lo mataron! ?Mataron al jefe…! ?Ay qu? ser? ahora del pa?s! ?Esto ser? una desgracia! La familia de ?ste se ahog? entre llantos. Las hermanas de Juliana se sumaron a estas perturbadoras lamentaciones. La noticia recorri? r?pidamente por todo el barrio La Sombra.

Se esparci? de manera inusitada y r?pida en la peque?a poblaci?n. Las personas del lugar, ni?os, j?venes y adultos lamentaron los hechos, mientras otros ten?an la creencia de que no era cierta la muerte del “Jefe” porque estaban mentalmente convencidos de que ?ste era inmortal. Se pens? que pudo ser una trampa del r?gimen para ver qui?nes eran sus enemigos. En tanto, mujeres del lugar ca?an “con la gota” por el fuerte impacto de la noticia.

Trujillo a trav?s de adl?teres y sus ?lites intelectuales apoyadas en el escarnio, las feroces persecuciones a opositores y el abono incesante a la ignorancia, crearon un ser m?tico que hizo que algunos dominicanos llegan a creer que era una especie de Dios terrenal. Trujillo inmortal “He creado un monstruo”, expres? a su familia que le visit? en la c?rcel el intelectual santiaguense Rafael Vidal Torres, quien fuera estratega de la campa?a de Rafael Le?nidas Trujillo Molina en el Cibao cuando ?ste gan? la presidencia a Horacio V?squez en 1930.

Se ha dicho en los anecdotarios que Vidal Torres fue el primer preso pol?tico del reci?n instalado r?gimen trujillista. Los trabajos sistem?ticos y perversos de intelectuales de la ?poca lleg? a convencer a muchos la de que Trujillo era como una especie de ser inmortal y que su desaparici?n acarrear?a una cat?strofe para el pa?s.

Pero el ajusticiamiento del s?trapa el 30 de mayo de 1961 quit? la venda a los dominicanos, a los cuales lleg? la verdad y la libertad.

V?ctimas de Tamayo

Aunque casi toda la poblaci?n llor? desconsolada la muerte del artero gobernante, no ocurri? as? con los familiares de Amable y Rafael Reyes -dos sargentos de la Fuerza A?rea Dominicana oriundo de Tamayo que fueron asesinados, los cuales participaron en la hist?rica “Conspiraci?n de los Sargentos” que se registr? en la Base A?rea de San Isidro.

Estas familias y las de Negro Reyes guardaron silencio mientras otros lloraban al dictador. Aborrec?an calladamente al verdugo, pero no se atrevieron, tanto las familias de Rafael, Amable y Negro Reyes a expresar su j?bilo por este ajusticiamiento, porque ellos, al igual que otros miembros de la poblaci?n tem?an a las represalias de los descendientes del s?trapa.

Al comerciante Negro Reyes, otra v?ctima tamayense de la persecuci?n trujillista, la dictadura le prohibi? ejercer el derecho pese a ser un graduado universitario. Nadie se atrev?a a expresarse, cund?a entonces un miedo patol?gico y un temor irracional lo invad?a todo. Cuando llegamos a la casa de don Tom?s y nos dijeron entre gritos que hab?an asesinado a Trujillo, ingenuamente expres?, como cosa de ni?o, que no importaba y pregunt? por qu? lloraban tanto. De inmediato mis hermanas me mandaron a callar. -“C?llese, que t? no sabes lo que habla”, mientras irrump?a en llantos.

Trujillo hab?a visitado a Neyba y a Tamayo durante un recorrido que realiz? por todo el Sur Profundo, pocos d?as antes de su ajusticiamiento. All? fue aclamado por lo m?s excelso de las sociedades locales, as? como por sus moradores, mayormente campesinos que le idolatraban, ignorando que se trataba de un ser despreciable.

?Planificaron muerte de Trujillo en Neyba? Nos cuenta el doctor Phillips Arias, especialista de la medicina que ya est? retirado en su natal Tamayo despu?s de ejercer la medicina en la capital, que “Trujillo visit? a Tamayo el 30 de abril de 1961 y luego a Neyba el 7 de mayo, es decir, una semana despu?s”. Se rumor? entonces que se hab?a fraguado un plan para asesinar al Jefe en una de esas visitas, esto nadie todav?a lo ha desmentido ni confirmado, quedando todo como una conjetura de perfil hist?rico.

Los estudiantes de Tamayo fuimos llevados a Neyba durante la visita del jefe a esta provincia. Desfilamos en medio de algarab?a, ambiente festivo que ameniz? la banda de m?sica local y expresiones de adhesi?n al “Benefactor y Padre de la Patria Nueva”. Luego nos llevaron al liceo donde nos brindaron panes y “Tr?pico”, una bebida achocolatada muy popular en las escuelas.

Cuando repart?an los panes, uno de los ni?os agarr? el saco de pan por el fondo y lo desparram? por toda el aula. Los infantes nos los disputamos mientras volaban por los aires. Atin? a coger algunos panes en una esquina del sal?n, pero aunque ten?a hambre no pude comerlo porque estaban el?stico como de goma. Recuerdo que mord? uno en un extremo, “esteric?ndose” tanto que opt? por no comerlo por temor a golpearme en la cara.

Nunca las calles de estas comunidades estuvieron m?s limpias y sus mujeres se pusieron m?s hermosas para recibir al Jefe.

Lo m?s granado recibe al “Jefe”

La visita de Trujillo a Tamayo constituy? un imponente desfile de exaltaci?n al dictador. Funcionarios p?blicos, estudiantes y m?s de un centenar de agricultores de toda la zona marcharon exhibiendo los m?s hermosos e impresionantes racimos de pl?tanos y guineos, mangos, cocos, guan?banas y otros rubros agr?colas y pecuarios. Agricultores montados a caballos y las j?venes damas de la zona rindieron un fren?tico homenaje al “jefe”, todas muy hermosas.

“Para la visita de Trujillo a Tamayo, Fabi?n Matos ten?a 24 hijos, recuerdo que el cruza calle dec?a: “Fabi?n Matos y sus 24 hijos le da la bienvenida a Tamayo al General?simo Trujillo”, nos expres? el doctor Arias. Refiri? con nitidez fotogr?fica que aquel letrero estaba ubicado frente a la casa de do?a Picle, en la actual avenida de la Libertad. Y agreg?: “En esa ocasi?n est?bamos involucrados en la lucha por el Liceo Secundario los j?venes Francisco G?mez Arias, Luis M?ximo G?mez (Luis Tol?n) Dionicio Geraldo J?quez, Rafael Rodr?guez Beltr?, Jorge Reyes y Reyes y yo que logr? entrevistarme con Trujillo y gir? por la creaci?n del Liceo y me respondi? afirmativamente>>.

En cambio Sotico, reconocido decimero del pueblo, quiso subir los escalones para llevar una petici?n a Trujillo. No obstante usar muletas para caminar, esto le fue impedido por uno de los flanqueadores del mandatario, dando lugar este episodio a que el ingenioso Sotico escribiera una d?cima que, entre otras cosas, dec?a: “A la llegada del jefe al Palacio Municipal me cogieron a Sotico y lo pusieron a volar…”. La muerte de Trujillo era algo irreversible.

“Muerto el perro, se acab? la rabia”, reza el refr?n. Grupos de j?venes y adultos comenzaron entonces a expresarse en repudio al r?gimen en este lejano poblado del Sur. Entre estos estaba Martire Mesa, integrante de una reconocida familia del lugar, lleg? all? procedente de Santo Domingo y se puso al frente de las protestas que recorr?an las calles agritos y consignas en repudio del asesinado gobernante. “Mataron al chivo en la carretera, D?jenmelo ver, d?jenmelo ver, d?jenmelo ver…Mataron al chivo y no me lo dejaron ver…”.

La gente sal?a a recorrer las calles en repudio a los trujillistas. J?venes de la localidad estaban al frente de las protestas. -?Popop?ooo, popop?ooo, lleg? Martire Mesa! “?Abajo Trujillo!?Muerte a los calieses!, vociferaban.

Mesa conglomer? a un grupo de personas en el parque de Tamayo donde estaba la efigie de medio cuerpo de Trujillo y comenzaron a derribarla con picos y mandarrias. En primer lugar, Trujillo visit? a Tamayo el 30 de abril de 1961 y luego a Neyba el 7 de mayo de 1961, es decir 1 semana despu?s. Relata Arias que Martire Mesalleg? a Tamayo en el 1959 a ra?z de un plan de emergencia donde se comenz? a construir el tramo de calle desde la casa de F?lix Bueno hasta el puente del “regoloncito” antes de llegar a Hato Nuevo.

Destrujillizaci?n en Tamayo

“El grupo que comenz? la destrujillizaci?n -apunt? el doctor Arias- estaba compuesto por miembros de Uni?n C?vica Nacional, entonces agrupaci?n patri?tica (no partido pol?tico) y el 14 de Junio”. Explic? que dicha comisi?n estaba formada por Martire Mesa, Carlos Bueno (Charles), Luis M?ximo Reyes Gonz?lez (Luis Tol?n). Los hermanos Bol?var y Negro Agramonte, en representaci?n de Uni?n C?vica Nacional; por el 14 de Junio est?bamos: Negro Reyes, Renatico Arias, Garibaldi Reyes, Rafael (Fellito) Montes de Oca y este servidor.

Tambi?n, estaba Jorge Reyes y Reyes (Chichi el de Manuel Beto) que eran del PRD, pero entonces este partido todav?a no ten?a estructura, solamente simpatizantes. “Esa comisi?n adem?s decidi? cambiar los nombres a las siguientes calles: Al General?simo Trujillo se le puso Avenida de la Libertad; a la Jos? Trujillo Valdez calle Duarte; la Ramfis se le asign? a Amable Reyes, la Radham?s a Rafael Reyes, nombres asignados y se le coloc? luego de la partida de los Trujillo el 19 de Noviembre de 1961 a la que va al mercado condicho nombre.

Estuve all? pese a mi corta edad, entremezclado entre las personas que vociferaban fren?ticamente consignas contra Trujillo. Vend?a dulces de leche rellenos de naranja que elaboraba mi madre Octavia Espejo (Purita) y que a decir de los parroquianos eran unas delicias y por eso se acababan r?pido.

Las aglomeraciones me convienen bastante porque facilitaba la venta de los dulces. Los j?venes y adultos antitrujillistas incluyendo a comerciantes del lugar decidieron derribar con picos y una mandarria la base de piedra y cemento erigida en una esquina del parque para sostener el busto de Trujillo.

Pero lleg? la Polic?a que impidi? la acci?n. Un silencio expectante arrop? el momento. Los presentes callaron y se miraron temerosos unos a otros. Los mandarriazos se detuvieron repentinamente. La expectativa crec?a a cada segundo, y a cada minuto hasta que Martire Mesa, armado de furia y mucho valor, arrebat? la mandarria a la persona que la ten?a y reinici? los golpes contra el muro que serv?a de sost?n de la estatua de Trujillo.

El oficial que comandaba la tropa policial sac? su pistola, la rastrill? y advirti? a Martire que si daba otro mandarriazo le disparar?a. Los polic?as tambi?n sacaron sus rev?lveres y fusiles.

La tensi?n crec?a y yo permanec?a en el lugar, observando, ajeno a una situaci?n que pudo desencadenaren una matanza. Desafiando la orden del oficial, Martire Mesa, iba a seguir derribando el busto de Trujillo, pero ante lo tensa de la situaci?n los presentes les convencieron de que no siguiera para evitar una tragedia.

Los polic?as, lacerados en sus sentimientos abiertamente trujillistas, no dudar?n en disparar. Esa tarde-noche “la sangre no lleg? al r?o”, pero se acrecent? el esp?ritu de rebeld?a y de rechazo al trujillato todav?a resuena en esa zona del Sur del pa?s.

Ya en la etapa democr?tica Martire Mesa se convirti? en contratista de obras del Estado y dio trabajos a j?venes del lugar. No obstante, continuaron las manifestaciones anti trujillistas con Martire Mesa a la cabeza: ?Pooop?pooo, Martire Mesa! ?Abajola dictadura de Trujillo, atr?s los trujillistas…! Luego surgieron all? locales del Partido Revolucionario Dominicano (PRD) de la Uni?n C?vica Nacional (UCN-Sombreritode Cana) mientras los simpatizantes del 14 de Junio y otras organizaciones de izquierda comenzaron a operar clandestinamente en toda la comarca. Hasta hoy d?a.

*El autor es periodista