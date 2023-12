SANTO DOMINGO.– La comisión de legisladores que fue responsabilizada del estudio del proyecto de ley de presupuesto para el próximo año, concluyó sus trabajos aprobando la iniciativa como fue enviada por el Poder Ejecutivo.

La decisión provocó reacciones adversas de los bloques opositores, quienes aseguraron que se estaba recurriendo a un ilícito debido a que la adenda solicitada por la Presidencia, aún no había sido aprobada por el Senado.

“El presupuesto general del Estado no está consignado a lo aprobado en el Congreso. Hay una probabilidad de ingresos y de gastos.

Si no ingresan los recursos no hay gastos pero eso no está atado a la aprobación de un contrato. Eso es pataleo de la oposición que tiene que encontrar algo de que hablar”, dijo Bertico Santana, presidente de la comisión. Cuestionó que el proyecto de Ley no fuera discutido por los opositores y que lo único que les generara rechazo, sea la adenda.

El presidente Luis Abinader solicitó añadirle al proyecto de ley, las estimaciones de ingresos a raíz de la renegociación del contrato de Aerodom, con la que se estipula un pago inicial de RD$46,693 millones.

El director de Presupuesto José Rijo Presbot, indicó que se vieron en la necesidad de hacer precisiones sobre la Ley orgánica de presupuesto, que estipula la metodología a seguir para la elaboración de los mismos.

“Una de las aclaraciones es que no se podían incluir los recursos que genera la adenda porque no se había aprobado en el Senado y le hicimos ver que, de acuerdo a los artículos 44 y 48 de la Ley orgánica de presupuesto, las apropiaciones de gastos que se le asignan a las instituciones, es un limite máximo pero no es un derecho adquirido pues dependerán de los ingresos.